Il “Montecio” diventa parco giochi inclusivo. Installate nuove attrezzature adatte a tutti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il polmone verde della città di Malo accresce il proprio valore in termini di funzionalità ai propri frequentatori, intesi ora davvero a 360 gradi. Si può parlare da qualche giorno di parco giochi inclusivo in riferimento all’area del “Montecio“, meta di camminatori e di chi ama stare nella natura senza allontanarsi dal centro urbano, grazie all’installazione di una serie di attrezzature per le attività ludiche.

Fruibili dai bambini ma anche dagli adulti e studiate in maniera che possano utilizzarsi – e divertirsi allo stesso modo – anche da parte di chi deve fare i conti con una forma di disabilità. L’investimento deciso dal Comune ammonta a circa 40 mila euro, con i nuovi giochi fissi già a disposizione degli utenti dallo scorso week end.

Nel dettaglio si nota una struttura in metallo che simula l’arrampicata, pensata per poter offrire la possibilità ai nonni e genitori che volessero allenarsi nell’area fitness di vedere i propri bimbi – figli o nipoti ovviamente – “emularli” nelle gesta atletiche. Da citare tra le nuove “giostrine” anche l’altalena a cesto potrà accogliere al suo interno bambini con disabilità. Infine, è stato già “preso d’assalto”, il tappeto elastico che risulta essere una novità in zona per quanto riguarda le attrezzature ludiche presenti nella zona.

In via di ultimazione anche un’area apposita che ospita una sorta di “collinetta” di terra, per dare la possibilità ai bambini di scalarla e scendere rotolandosi nell’erba, secondo criteri di sicurezza. Ci sarà da attendere il naturale costipamento del terreno grazie alle piogge per poi procedere alla posa di uno scivolo da pendio. “La volontà dell’amministrazione comunale – si legge nella nota di illustrazione dell’investimento fatto dal Comune di Malo – è quella di dare la possibilità ad un adulto di scivolare assieme ad un bimbo con disabilità. La seduta è sufficientemente ampia da ospitare due persone, una accanto all’altra”.

1 di 4

Soddisfatto il sindaco maladense Moreno Marsetti, dopo un sopralluogo al parco verde per visionare le novità. “E’ un motivo di orgoglio per noi – afferma il primo cittadino – poter garantire simili fondamentali servizi alle famiglie, dotando così un’area già parecchio frequentata, non solo dai residenti di Malo, di strutture adatte a tutti. Un passo avanti deciso verso l’inclusività che resta un obiettivo concreto da raggiungere”.