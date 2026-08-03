Incidente alla rotatoria, grave trauma facciale per un ciclista

Grave trauma cranio-facciale questa mattina, lunedì 3 agosto, per un ciclista rimasto coinvolto a Malo in un incidente stradale alla rotatoria di via Torino: la sua e-bike si è scontrata con un’auto e come immaginabile ad avere la peggio è stato proprio il ciclista.

Sul posto, data la gravità dei traumi, è stato fatto convergere l‘elisoccorso di Padova che ha trasferito il malcapitato – un 56enne del posto di origini albanesi – in ospedale a Vicenza in codice giallo. Il ferito presentava un trauma al viso. Illesa la donna alla guida dell’auto. Le cause dell’urto sono in fase di accertamento da parte della polizia locale di Malo. L’incidente ha provocato qualche disagio al traffico.

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