Schianto sulla Terni-Rieti: coinvolti autobus, tre auto e un camper. Ci sono morti

, in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria,Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e tre automobili. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo l'Ares 118, tre persone sono state trasportate in elisoccorso in codice rosso, mentre altri 24 feriti, con codici gialli e verdi, sono stati trasferiti in diversi ospedali della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze di polizia per le operazioni di soccorso e i rilievi. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, le vittime sarebbero i due conducenti del pullman, due passeggeri e altre due persone che erano a bordo del camper.

“Uno scenario di guerra” quello che si sono trovati davanti i soccorritori secondo la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che si è subito recata sul posto. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman che stava percorrendo la superstrada in direzione opposta, dunque Rieti. L'impatto è stato frontale e molto violento, il camper è stato completamente disintegrato. Dopo lo scontro la Regione Umbria ha attivato il piano delle grandi emergenze con la mobilitazione di tutto il personale necessario. Molti soccorritori sono subito arrivati anche dal Lazio.

Tre delle vittime sono umbre e precisamente originarie di Terni e Narni. Sono il conducente del camper, narnese di 68 anni, una donna che viaggiava con lui, 62, e l'autista del bus navetta, di 49. I feriti sono 26 e uno risulta in condizioni considerate critiche.