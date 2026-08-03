Migranti, Madrid: “Italia è Paese in Ue con più arrivi irregolari”

“L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa” ed è il Paese “con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione, come ha fatto invece la Spagna”. Albares ha poi precisato che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera e che in Italia sono arrivati negli anni talmente tanti migranti che la Spagna ha dovuto accoglierne una parte.

“Ci sono stati governi che non sono stati all'altezza” della situazione, e “il governo italiano è stato uno di questi”, ha aggiunto Albares, parlando della crisi a Ceuta. “Ci sono stati anche politici e partiti non all'altezza”, “io esigo e chiedo unità di tutte le forze politiche e di tutti gli europei attorno a Ceuta e Melilla” che sono “città spagnole ed europee”, ha proseguito il ministro. Albares ha sostenuto che Ceuta e Melilla “non sono mai state minacce per lo spazio Schengen”, mentre sì lo sono stati “altri spazi europei e la Spagna è sempre stata solidale”. “Quando ci sono state crisi, ripetute, a Lampedusa, perché il governo italiano non riesce a gestire” la situazione, “o alla frontiera con la Bielorussia o l'esodo dei siriani, la Spagna è stata sempre solidale, politicamente e nei fatti”, ha difeso Albares.

La risposta del Viminale non tarda ad arrivare. In Italia, da gennaio di quest'anno a oggi “si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni”. Lo si apprende da fonti del Viminale. “Si tratta di un calo del 55 per cento rispetto all'anno scorso e di circa l'82 per cento rispetto al 2023 primo anno di insediamento del nostro esecutivo che dovette fronteggiare una situazione ereditata da precedenti governi che era completamente fuori controllo. Quanto alla presunta 'invasione' di Lampedusa, al momento sono presenti 98 migranti sull'isola e da tempo non si vive nessuna situazione di emergenza sul posto” concludono le fonti.

“La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea. E, per questo,la solidarietà è fondamentale”. Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. La stessa poi elenca le 5 aree chiave su cui intervenire: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con i Paesi terzi;rafforzare i confini esterni; attuare sistemi di allerta; smantellare le reti di trafficanti; rafforzare i rimpatri. Von der Leyen poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.