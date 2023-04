Malo, boom di ubriachi al volante: multato uno ogni dieci giorni. Numeri moltiplicati in pochi mesi

Nei primi cento giorni del 2023 il gli agenti della polizia locale di Malo e Monte di Malo hanno fermato e sanzionato ben dieci conducenti trovati alla guida in stato di ebbrezza: uno ogni dieci giorni. Un dato significante quanto allarmante se riferito alle statistiche del medesimo comando riferite agli ultimi anni: erano stati quattro in tutto il 2022 e tre in tutto il 2021. Se torniamo poi ad un’annata pre-Covid, furono cinque in totale nel 2019.

Numeri quindi più che moltiplicati in poco più di tre mesi. Trovare una spiegazione che vada oltre all’aumento dei controlli serali e notturni (un pattugliamento a settimana) risulta comunque difficile, visto che molti automobilisti sono stati fermati e sanzionati in pieno giorno. L’unico lato positivo, se vogliamo cercarlo, è che sono sempre di più quelli che chiedono la commutazione della pena in lavori socialmente utili a favore della comunità.

Come detto, non tutti i verbali sono stati elevati durante controlli serali e notturni. E’ il caso di un 30enne moldavo, senza fissa dimora, coinvolto in un tamponamento alle Case senza feriti e risultato positivo all’alcoltest con tasso superiore a 1,5, tale da fare scattare un fermo di polizia durato cinque ore per i dovuti controlli sui documenti esibiti. Il veicolo che guidava non era suo e quindi il comando non ha potuto procedere al sequestro del mezzo. Il soggetto, spiega la polizia locale, sarà difficilmente perseguibile non avendo appunto una fissa dimora. Per l’autorità giudiziaria sono stati fotosegnalati i documenti esibiti per le opportune verifiche.

Tornando alle allarmanti statistiche di inizio anno, su dieci sanzioni ben sette hanno risvolti penali, avendo superato il grado di ebbrezza previsto dalla legge. Gli altri tre se la sono cavata con una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di dieci punti e la sospensione della patente di guida.

“Sono numeri preoccupanti – ammette Nadia Fochesato, comandante della polizia locale – e non completamente spiegabili con l’aumento dei controlli serali e notturni. Un paio sono stati fermati addirittura in mattinata. E l’allarme diventa maggiore se si pensa che non siamo ancora entrati nella stagione calda. Per contro, avere fermato così tanti soggetti alla guida in stato di ebbrezza va a vantaggio della sicurezza stradale, avendo bloccato potenziali pericoli non solo per altri conducenti ma anche per ciclisti e pedoni”.