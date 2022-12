Malo, Monte di Malo e San Vito fanno squadra: due iniziative per il Distretto dei tre comuni

A distanza di meno di due anni dal riconoscimento ufficiale da parte della Regione Veneto del nuovo Distretto del Commercio che un’unisce in un’unica entità di valorizzazione del territorio dei Comuni di San Vito di Leguzzano, Malo e Monte di Malo, il “patto” tutto altovicentino sforna nuove iniziative con vista sul 2023.

Un bando imprese mirato asd accedere contributi per aziende locali collegato ai processi di innovazione tecnologica e digitale e il concorso degli scontrini per la scuola segnano due nuovi passi per favorire lo sviluppo dell’economia di prossimità. Due proposte attese che si inseriscono al percorso iniziato dai tre comuni vicentini nel luglio 2020, con l’accordo siglato per accedere al riconoscimento del Distretto, ratificato poi dall’ente regionale nel febbraio 2021.

“La prima azione è stata pensata e realizzata nel concreto per sostenere direttamente gli operatori del commercio – spiega nel dettaglio Matteo Marlin, direttore designato del distretto – attraverso l’erogazione di fondi a sostegno di digitalizzazione, innovazione e riqualificazione delle attività commerciali. Con la seconda, invece, si è cercato di avviare un percorso di sensibilizzazione alla funzione sociale del commercio di vicinato, integrando attività commerciali, famiglie e scuole del territorio”.

PRIMA EDIZIONE “UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA”

Già iniziata a partire dal 1 dicembre, e della durata di quattro mesi l’iniziativa è promossa dal Distretto del Commercio dei Comuni di San Vito di Leguzzano, Malo e Monte di Malo con il sostegno di Confcommercio Schio. Destinati 4.200 euro nel complesso, da distribuire tra tutte le scuole primarie e dell’infanzia che hanno aderito. L’obiettivo consiste nel premiare le scuole del territorio con la donazione di attrezzature e materiale didattico e, al contempo, valorizzare la funzione sociale del commercio di vicinato, sensibilizzando bambini e le loro famiglie sull’importanza delle attività “sotto casa”. Fino al 30 marzo 2023, per ogni acquisto presso i punti vendita aderenti, basterà tenere lo scontrino e portarlo nei contenitori presenti in ogni scuola. Al termine del periodo di raccolta chi risulterà con il miglior rapporto tra gli scontrini raccolti e il numero degli alunni si aggiudicherà il primo premio di 600 euro da spendere in materiale didattico. Ogni istituto partecipante riceverà comunque un contributo: 500 euro per seconda classificata, 400 euro la terza e 300 euro tutte le altre scuole coinvolte. Per questa prima edizione coinvolte le scuole dell’infanzia e le scuole primarie: per il Comune di San Vito di Leguzzano “A. Manzoni”, per il Comune di Malo le scuole dell’infanzia Malo-Case, Malo-Rossato, San Gaetano, Divina Provvidenza e le scuole primarie Malo-Capoluogo-Rigotti, Malo-Case, Malo-Molina e Malo-San Tomio, per il Comune di Monte di Malo la scuola materna San Giuseppe e la primaria Giovanni XXIII. La lista dei negozi aderenti, in continuo aggiornamento, è pubblicata sulla pagina Facebook.

BANDO IMPRESE

Per un’iniziativa atti attivata dal 1 dicembre ce n’è una che si è conclusa, almeno nella sua prima fase, il giorno prima. Lo scorso 30 novembre, infatti, ha visto chiudersi i termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori per la partecipazione al bando che eroga contributi alle imprese, con una disponibilità di 75 mila euro da destinare alla riqualificazione e all’innovazione tecnologica dei punti vendita. Sono 31 le domande per complessivi 360 mila euro di investimenti richiesti, di cui 300 mila sulla Macro Linea 1: azioni di riqualificazione e modernizzazione degli immobili destinati al commercio e 60 mila euro sulla Macro Linea 2: interventi per la digitalizzazione e l’innovazione dell’offerta commerciale. La provenienza delle domande vede 21 imprese operanti nel comune di Malo, 5 imprese nel comune di San Vito di Leguzzano e 4 imprese nel comune di Monte di Malo. Nel mese di gennaio 2023 verrà effettuata la verifica formale delle domande pervenute e verrà stilata la graduatoria, secondo le modalità previste nel bando.