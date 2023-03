Malore fatale in casa: morto un agricoltore di soli 29 anni

Lutto a Malo per un padre 29enne morto lunedì sera per un malore fatale. Tutta la comunità maladense è sconvolta dalla notizia di questa giovane vita strappata ai suoi affetti.

Fabio Pietribiasi, agricoltore sposato e padre di Gabriele, un bambino di soli 6 anni, era molto conosciuto in località Pini, dove viveva con la moglie Rebecca e il figlio. Si è sentito male ieri sera lunedì 27 marzo nella sua abitazione in via Volpare: da un paio di giorni solo qualche fastidio, quasi i postumi di una lieve forma influenzale che mai avrebbe fatto pensare al tragico epilogo.

Inutile l’intervento dell’ambulanza del Suem 118: sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno provato a lungo a strapparlo alla morte con le manovre rianimatorie, ma purtroppo tutto si è rivelato inutile. Stimato e conosciuto, lavorava nell’azienda agricola di famiglia.

Grande appassionato del suo lavoro e in particolare dei mezzi agricoli che guidava con grande perizia anche come contoterzista, condivideva sui social (Facebook, Instagram ma anche Tik Tok) questa sua passione. Era conosciuto nella sua Malo anche per la partecipazione orgogliosa e fattiva al Carnevale come carrista.

Informata, come di rito in questi casi, la Procura di Vicenza avrebbe disposto l’esame autoptico.