Attacco hacker pro-Cospito anche nel vicentino ai distributori automatici di sigarette

Una schermata con un appello per la fine del carcere duro per l’anarchico Alfredo Cospito, da mesi in sciopero della fame, e tutti i prodotti venduti a 0,10 centesimi di euro. E’ questo il risultato dell’attacco hacker ai distributori automatici di sigarette che nelle ultime 48 ore ha coinvolto anche il vicentino.

In varie parti d’Italia infatti sul video delle macchinette sono comparse scritte come “Fuori Alfredo dal 41bis”, mentre i pacchetti potevano essere acquistati a dieci centesimi, tanto che i tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine. Gli episodi sono segnalati un po’ in tutta Italia e le macchine sarebbero tutte di una stessa azienda.

Tutto è iniziato nella notte tra il 25 e il 26 marzo. Da Napoli a Brescia, dalla Sardegna alla Liguria, a macchia di leopardo in tutta Italia sono emerse alcune anomalie dai monitor di questi distributori.