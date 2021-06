Nuovo vicecommissario per la polizia locale di Malo. E’ quasi un “figliol prodigo”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si chiama Massimo Pretto e ha iniziato a prestare servizio presso il comando della polizia locale all’interno del Municipio di Malo il nuovo vicecommissario, che si è insediato a partire dal mese di giugno per affiancare il comandante Nadia Fochesato, forte di un’esperienza maturata in 27 anni di servizio sul territorio vicentino.

Dopo l’accoglienza e l’augurio di buon lavoro da parte del sindaco locale Moreno Marsetti, a nome di tutta la cittadinanza maladense e indirettamente anche per il comune consorziato al servizio di Monte di Malo, il nuovo istruttore con gradi di vice commissario ha iniziato il primo giorni di lavoro in una cittadina altovicentina dove aveva già prestato servizio per circa sei anni in passato, dal 1996 al 2002.

A distanza di quasi vent’anni dal suo arrivederci, dopo essersi congedato dal consorzio della polizia locale dei Castelli, Pretto integra così l’organico diretto dalla collega Fochesato. Da giugno in “doppia cifra”, contando 9 agenti operativi più una figura amministrativa. E andando a ricoprire – anche se con mansioni e ruolo differenti -, la casella di operatore di consolidata esperienza lasciata vacante dallo storico “ex vigile” cittadino Dario Sanson, andato in pensione da pochi mesi. Anche se, in realtà negli ultimi tempi tre giovani agenti erano entrati nella squadra intercomunale integrata con l’accordo tra Malo e Monte di Malo in virtù delle recenti assunzioni: Simone Lievore, Marta Agnese Borgo ed Eleonora Lovato.

“Per me è una sorta di ritorno alle origini – confida Pretto, originario di Cornedo, al primo giorno di lavoro dopo l’insediamento in sede – anche se a metà anni ’90 quando ero qui il territorio di pertinenza era solo la città di Malo. Inizio con lo stesso entusiasmo di allora”. A dare il benvenuto al neocollega è la comandante Nadia Fochesato: “Sarà senza dubbio una risorsa valida per noi e per la cittadinanza, si occuperà tra i compiti a lui assegnati di coordinare pattuglie ed equipaggi, dell’ufficio verbali e di polizia giudiziaria, tutte attività importanti che richiedono competenza ed esperienza e che seguirà in prima persona”.

Nominato vigile urbano a quei tempi nel 1994, dopo un primo biennio a Cornedo Vicentino Massimo Pretto è sbarcato a Malo, dal 1996 al 2002. In seguito è stato operativo ancora nell’Altovicentino per circa dieci anni nel consorzio Ne.Vi. a Thiene, per poi passare in forza al gruppo di polizia locale dei Castelli nell’Ovest Vicentino, dal 2012 al 2021. Con alle spalle un’esperienza quasi trentennale, assume quindi l’incarico e il grado per completare con questo tassello la sua già considerevole carriera professionale.