Primo Consiglio in streaming: Marsetti vara la sua Giunta. E ritorna la comandante

Si apre anche sul piano operativo il nuovo corso di governo per il comune di Malo. Dopo l’insediamento ufficiale in Municipio di Moreno Marsetti, eletto con il 44,5% dei voti dei concittadini alle urne, stasera tocca al “battesimo” del rinnovato Consiglio comunale, in carica (salvo scossoni) per i prossimi 5 anni.

La prima seduta dell’assemblea sarà inaugurata alle 19, con ingresso interdetto al pubblico per ragioni di sicurezza sanitaria. Ma cittadini e curiosi potranno assistere ai lavori e alla nomina degli assessori della nuova Giunta comunale direttamente dal web, via streaming.

Primo step in vista quindi per il neo primo cittadino, che attraverserà la strada lasciandosi alle spalle il Comune per raggiungere la caratteristica sala consiliare ricavata all’interno dell’ex chiesa di San Bernardino, alla quale è dedicata anche la via dove sorge il centro della politica e dell’amministrazione maladense. Prima del via ai lavori, soprattutto dedicati alla ratifica degli atti di elezione e l’assegnazione degli incarichi istituzionali, avverrà il giuramento di Marsetti che di fatto consegna anche sul piano formale la fascia tricolore.

Anche se in paese alcuni nomi noti circolano ormai da giorni, c’è curiosità intorno a chi sarà incaricato di fare da “vice” e chi comporrà la squadra di governo cittadina. All’ex capogruppo (della lista a sostegno di Paola Lain, sindaco uscente) Federico Spillare dovrebbe toccare il ruolo di “braccio destro”. Il 31enne Marsetti, già in carica come assessore dall’amministrazione comunale uscente, può contare su una platea di consensi diffusa a Malo (3.638 voti), forte della corsa a quattro vittoriosa con quasi metà dei votanti effettivi ad averlo scelto, e una lista quanto mai compatta a suo sostegno. Da eleggere in questa sede anche il presidente dell’assemblea, altro incarico di rappresentanza e nel contempo di prestigio, garante per tutti i consiglieri eletti, di maggioranza e di opposizione.

La seduta a porte chiuse di stasera è giustificata dall’esigenza di evitare assembramenti in una sala delle adunanze a capienza ridotta, in ragione delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19. La possibilità di trasmettere in diretta on line l’intera riunione degli amministratori dal sito istituzionale del Comune di Malo consente ad ogni cittadino la partecipazione. Intanto, alla “prima” da primo cittadino, Marsetti ha riaccolto a Malo Nadia Fochesato, nuovamente al comando degli agenti di polizia municipale dopo i dissapori passati con la precedente amministrazione.