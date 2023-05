Record Bike: 14 anni di passione e amore per le due ruote

La bicicletta è un mezzo per tutte le età e per ogni circostanza, dal giovane che fa attività sportiva, al viaggiatore, all’anziano che la utilizza per tenersi in forma. L’approccio varia a seconda dell’utilizzo ed è necessario dunque farsi aiutare nella scelta da chi di biciclette se ne intende.

Come Federico e Katia, marito e moglie che dal 2009 gestiscono Record Bike a Malo, un fornitissimo e moderno store di biciclette in tutte le sue varianti. Federico Querin, ospite a Startup su Radio Eco Vicentino raccolta come è nata questa avventura: “La passione per il ciclismo nasce fin da bambino, ereditata dal papà che è ancora un grande corridore. Personalmente amo sia la bici come attività sportiva, sia come oggetto, ma la bicicletta significa prima di tutto libertà”.

La bici è divertimento, passione e fatica, ma è anche un mondo in continua evoluzione: “Ho aperto nel 2009 quando non esistevano le e-bike – spiega Querin – quello della bici è un mondo che è mutato tantissimo: sono cambiate le esigenze e grazie alla pedalata assistita, persone che non sarebbero mai andate in bicicletta negli ultimi anni ha iniziato a pensarci, l’e-bike sta entrando nel mercato delle bici in maniera sempre più massiccia”. La domanda ricorrente che i clienti pongono prima dell’acquisto riguarda l’autonomia della batteria: “Non c’è una risposta univoca, la durata delle batterie dipende dalle capacità della persona, dal suo peso corporeo e dal tipo di batteria utilizzata” puntualizza Federico.

Ascolta “Record Bike con Federico Querin” su Spreaker.

L’attività è nata come piccola startup che Federico gestiva da solo. Negli anni ha continuato ad espandersi ed ora conta uno spazio espositivo di oltre 700 metri quadrati con sei addetti, diventando un punto di riferimento per gli amanti della bici. La muntain bike resta sempre la bici più richiesta, ma la clientela del negozio è la più varia e a Record Bike ciascuno può trovare la bicicletta adatta alle sue esigenze: “Se è un ragazzo giovane che vuole correre prende la bici da corsa – spiega Federico -, se è un viaggiatore che ama l’avventura prende la gravel che è una bici da corsa con le gomme molto larghe, che consente sia di andare veloce sull’asfalto sia sulle strade bianche, permettendo di stare molto più comodo e di viaggiare. Noi abbiamo anche un reparto di abbigliamento e accessori dove riusciamo a vestire la persona dal casco alle scarpe”. E oltre a questo, Record Bike assiste il cliente dando come valore aggiunto, al momento dell’acquisto, un servizio strumentale che consente di testare la postura del ciclista, “tarando” su sua misura il nuovo mezzo.

Record Bike si trova Via Porto al Proa, 15, a Malo, oltre la vendita offre anche i servizi di assistenza tecnica post vendita e noleggio.