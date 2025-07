Scontro bici-suv in via Roma, una donna in arresto cardiaco: è in condizioni critiche

Drammatico incidente questa mattina – venerdì 4 luglio – in via Roma a Marostica: una donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essersi scontrata in bici con un’auto.

L’investimento è avvenuto intorno alle 8,50: la 69enne, che abita poco lontano, era in sella alla bici e da via Gobbe si stava immettendo in via Roma proprio mentre stava transitando un suv con alla guida una 47enne di Cartigliano, che non è riuscita ad evitare l’impatto, non violento ma che ha comunque fatto perdere l’equilibrio alla donna, facendole (probabilmente) sbattere la testa sull’asfalto.

La donna, in arresto cardiaco, è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno iniziato le manovre rianomatorie assistiti al telefono dal Suem 118, che nel frattempo stava arrivando sul posto con un’ambulanza. Da Treviso si è intanto levato in volo l’elisoccorso: rianimata dai sanitari, la ciclista è stata quindi portata in elicottero in codice rosso, all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono critiche ed è ricoverata in rianimazione. Sul posto anche i carabinieri che hanno regolato il traffico ed eseguito i rilievi.