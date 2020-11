Tre pregiudicati in giro di notte in auto, con spinello: tre multe per violazione del Dpcm

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri della compagnia di Schio impegnati nella vigilanza e nei controlli sulle strade dell’Altovicentino hanno fermato un’auto sospetta nella notte tra sabato e domenica, con a bordo alcuni uomini. Erano tutti e tre pregiudicati e, a quanto riferito ai militari, non avevano alcuna ragione plausibile che giustificasse la loro presenza a Malo a notte fonda.

A fronte del sospetto legittimo che si potesse trattare di una banda di malviventi dedita a furti notturni, i fermati sono stati perquisiti, probabilmente con lo scopo di trovare arnesi da scasso o altri indizi che potessero smascherare un’eventuale attività criminali in procinto di essere portata a compimento. Invece, è saltata fuori “solo” una modica quantità di marijuana, uno “spinello” in preparazione per il terzetto.

Per il trio, sui cui componenti non sono state rese note generalità e provenienza, è stato segnalato alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti ad uso e consumo personale. Sono stati bloccati in via Liston San Gaetano, vale a dire nel cuore della città maladense, proprio dai carabinieri della stazione locale a poche centinaia di metri dalla sede territoriale dell’Arma.

La presenza di poco meno di un grammo di “erba”, infatti, li ha salvati da una denuncia vera e propria. Mentre per quanto riguarda la violazione dell’orario delle 22 inteso come “coprifuoco“, a ciascuno dei controllati è stata inflitta una sanzione da 400 a 1.000 euro come sancito dalle ultime disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Rimane ancora da spiegare, però, il reale motivo del loro bighellonare per il centro di Malo, in piena notte, con tutti i locali chiusi e con nessuno del terzetto che risulti residente nei paraggi.