Gregge di pecore “in marcia” tra i capannoni della zona industriale (VIDEONOTIZIA)

Belanti e zelanti allo stesso modo, si sono fatte notare facendo un po’ di chiasso ma continuando ad incedere in maniera ordinata “agli ordini” dei cani pastori a loro seguito. A sostituire il traffico su “ruote” in zona industriale a Schio c’è stato stamattina quello su “zampe”.

Un’invasione pacifica ma imperiosa quella che ha visto un plotone di qualche centinaio di pecore attraversare le “vie dei laghi” dell’area produttiva a sud della città, tra i capannoni delle aziende e lo sguardo curioso degli automobilisti di passaggio e di qualche impiegato dalle finestre degli uffici. Tutti fermi a guardare e ad aspettare il loro passaggio, prima di tornare alle proprie attività quotidiane o a riprendere il passo.

Il gregge di capi si stava spostando verso un campo per il pascolo, riservando a chi stava osservando un pizzico di distensione e un salto indietro nel tempo, di quando la visione di una moltitudine di pecore d’allevamento a zonzo per i centri urbani non rappresentava un evento fuori dal comune. Oggi più “bagnate” che fortunate, visto l’acquazzone che si è abbattuto sull’Altovicentino proprio durante la scampagnata che le ha viste protagoniste e immortalate – qui in via Lago d’Albano – da un nostro fedele lettore.

Affinando lo sguardo, si può cogliere anche qualche curiosità tra la “marea bianca” (opaca) in transito: dall’immancabile pecora nera a far parte del gruppone agli asini in marcia insieme alle amiche più coperte dal “cappotto” di lana, tutti insieme più o meno appassionatamente alla ricerca di buona erba da brucare sai campo dell’Altovicentino.