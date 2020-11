Covid, parte in Veneto la prova sui test fai da te. Luca Zaia la presenta nel punto stampa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ai test rapidi presso gli studi dei medici di famiglia, ai punti tamponi 24 ore su 24 per ogni Ulss e alla proposta lanciata a veterinari, dentisti e altre figure in campo sanitario, oggi è il giorno dei test per l’autodiagnosi. Vale a dire un kit per sperimentare la modalità “fai da te”, in casa propria, senza il bisogno di affidarsi a terze persone per determinare la positività o meno al virus.

Poi, comunque – e qui sta il nocciolo della questione tra i detrattori dell’ultima iniziativa in ordine temporale, che sarà illustrata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia – da confermare attraverso il tampone molecolare, l’unico strumento diagnostico ad oggi ufficialmente preposto a certificare (o meno) l’infezione da Covid-19.

Costi ridotti per la nuova tipologia d’indagine virale, distribuzione ampia nel sistema di medicina territoriale e, premessa importante, si tratterebbe di una sperimentazione di cui il Veneto si fa carico, cercando ancora di precorrere i tempi. Se ne saprà di più nel primo pomeriggio di lunedì 16 novembre, dopo la conclusione del punto stampa giornaliero di Marghera, in cui ad affiancare il presidente della regione ci sarà oggi Roberto Rigoli, dottore e soprattutto coordinatore unico dei 14 laboratori di microbiologia distribuiti sul territorio delle varie Ulss.

A lui toccherà indicare, sul piano tecnico, finalità e aspettative della nuova modalità di somministrazione dei test, oltre all’attendibilità effettiva prevista. Sul piano amministrativo e organizzativo, invece, Zaia spiegherà le ragioni di voler promuovere una prima fase di sperimentazione, legate al “nervo scoperto” del tracciamento dei positivi asintomatici e delle lunghe code di attesa nei punti tampone attivati in ospedali e altri poli sanitari accreditati.

Una volta definito il perimetro spaziotemporale in cui sarà posta in campo l’attività di screening domestico, toccherà alle autorità scientifiche e sanitarie nazionale – Istituto Superiore della Sanità in primis – valutarne l’effettiva utilità nella lotta alla diffusione del coronavirus. Già pronti 5 mila kit di prodotto da immettere nel mercato, attraverso modalità e tempistiche che saranno rese note nel corso della giornata.

Notizia in aggiornamento