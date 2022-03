Tripletta di giornate ecologiche nell’Alto Vicentino per raccogliere rifiuti abbandonati

Continuano le iniziative ecologiche per liberare i paesi dell’Alto Vicentino dai rifiuti abbandonati e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. Protagonisti della giornata ecologica che si è tenuta sabato 19 marzo sono i comuni di Malo, San Vito di Leguzzano e

Zugliano.

A Malo l’evento è iniziato alle ore 8 di mattina dal parcheggio del Centro Giovanile e ha interessato le zone delle grandi direttrici che attraversano la città verso Isola, Schio, Molina e Monte di Malo, concentrandosi anche nella zona del torrente Livergon. Hanno supportato l’attività di raccolta diverse associazioni e tanti singoli cittadini per un totale di oltre 100 volontari. “Un ringraziamento doveroso va a tutti i partecipanti per la buona riuscita della giornata con la raccolta di 940 kg di rifiuti abbandonati a testimonianza della sensibilità ecologica delle associazioni intervenute: Alpini, Amici Podisti Malo, CAI, Combattenti e Reduci, Fanti, Pescatori Sportivi, Protezione Civile, Cacciatori Italiani, Cacciatori Veneti, Enalcaccia,Federcaccia” sono le parole del sindaco Moreno Marsetti.

A San Vito di Leguzzano invece, hanno partecipato il Gruppo della Protezione Civile, semplici cittadini, genitori con i propri figli per un totale di 25 persone. Dopo il ritrovo delle 14 ai Magazzini municipali in via Saletti sono state ripuliti parchi, vie principali, il tratto di competenza della strada provinciale, lungo argini del torrente Giara, fino alle 17.30. ““Non c’è stata grande partecipazione a dire la verità, sono mancate le associazioni e alcuni gruppi, che si sono scusati essendo impegnati con altre attività, però sono venuti semplici cittadini e genitori della scuola che hanno accompagnato i loro figli, non è questo, il miglior viatico forse per insegnare loro ad essere buoni cittadini? – ha commentato l’assessore Mauro Anzolin -. Comunque abbiamo raccolto 9 sacchi grandi colmi di vario materiale, speriamo che il territorio rimanga così almeno per un po’ di tempo.”

A Zugliano sono stati organizzati tre punti di partenza alle 9: il Municipio, chiesa di Grumolo Pedemonte e Chiesta di Centrale. I lavori di pulizia di parchi strade e aree pubbliche si sono prolungati fino alle 12 e hanno visto impegnate circa 140 persone. “Siamo davvero contenti della bella partecipazione da parte di numerose associazioni presenti con i loro volontari, di genitori e alunni delle scuole e di semplici cittadini. Sono stati raccolti più di 500 kg di materiale trovati lungo strade, ciclabili e marciapiedi ed aree verdi (compresa l’oasi Molini). Una bella giornata. Facciamo crescere il senso civico perché tenere pulite le nostre strade e i luoghi in cui viviamo significa qualità della vita” ha commentato il sindaco di Zugliano Sandro Maculan.

Sacchi, guanti e altri materiali necessari per raccogliere i rifiuti sono stati forniti gratuitamente da Alto Vicentino Ambiente, la società di gestione dei rifiuti che ha sede a Schio. «Ava, in veste di sostenitore della Giornata Ecologica, uole veicolare un importante messaggio di sensibilizzazione: i cittadini sono chiamati ad essere una parte attiva nel prendersi cura del proprio ambiente” ha detto Alessia Lazzaretto, consigliera della società.