Accordo rinnovato tra Distretto Ulss e Comune per il polo sociosanitario locale

Il patto si rinnova intanto per un altro anno e garantisce una serie di servizi alla comunità maranese, con l’aggiunta di uno di nuovo, richiesto in modalità più incisive, ottenuto e assai gradito. La novità riguarda la presenza di un presidio infermieristico legato al gruppo di medicina per 20 ore settimanali nei giorni feriali, aspetto che rientra tra i capitoli dell’accordo siglato tra Ulss 7 Pedemontana e il Comune di Marano. Ente territoriale che ospiterà dunque anche per il 2021 nello stabile di piazzetta Aldo Moro, a due passi dal centro, il polo socio sanitario periferico.

Da ricordare che il servizio viene gestito dagli uffici del Comune con il contributo di altri enti che operano nel settore benefico e sociale, in particolare la cooperativa Mano Amica onlus di Schio e all’associazione di volontariato Marano Solidarietà.

I servizi confermati dopo la firma bilaterale all’accordo sul polo sociosanitario ora sono ufficiali e comprendono tre medici del gruppo di medicina generale “Arte medica”; il punto prelievi del sangue dedicato alla popolazione locale non autosufficiente e/o con patologie croniche, oltre che alle donne fino a un anno dopo la gravidanza; l’ambulatorio infermieristico per le attività di gestione della cronicità e di prevenzione e promozione della salute, e il servizio sociale di base.

Per il 2021 l’accordo di gestione contiene delle novità: è stato assegnato un infermiere professionale al gruppo di medicina generale per 20 ore settimanali, contro le 3 precedenti e il punto prelievi sarà in carico alla cooperativa. “Prosegue la collaborazione dei nostri servizi sociali con il Distretto 2, con i medici di medicina generale e con la cooperativa Mano Amica, per fornire importanti servizi alla cittadinanza, in particolare alle fasce più fragili – sottolinea il sindaco Marco Guzzonato -. Questa sinergia è senz’altro incoraggiante, in quanto ci permette di ragionare insieme sul potenziamento della risposta alle necessità del territorio per il prossimo futuro, ad esempio il calo della natalità e l’aumento consistente della popolazione anziana”.

Per evitare file e attese, le prenotazioni dell’accesso al punto prelievi saranno gestite dai medici attraverso gli infermieri di riferimento, presso i rispettivi ambulatori. Per info e prenotazioni, si può contattare il gruppo “Arte medica” al numero 0444/91.47.63, o la responsabile dei Servizi socio sanitari del Comune di Marano, Renata Mioni, al numero 0445.59.88.20.