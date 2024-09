Settembre in musica: dal sindaco performer al nuovo singolo di Chanel Dilecta. Feat. Mamma

Puntata ricca quella dello scorso mercoledì a We Love Italia dove ai microfoni dell’inossidabile Gianni Manuel e della sempre documentatissima Martina Polelli, si sono alternati una serie di ospiti particolarmente interessanti. Tema della serata, la musica che scalda il cuore – e la vita – in un mese come quello di settembre che profuma di nuovi inizi.

Presenza consolidata quella del giornalista Marco Zorzi che in studio ha accolto uno che nella sua giovane vita ha già dimostrato che non solo le note, ma naturalmente anche le azioni possono travolgere e fare la differenza: è il caso del 25enne rider angelo del fango, il maranese Marco Santacatterina, che ancora una volta ha voluto condividere i sentimenti che lo scorso anno lo spinsero a rischiare il lavoro pur di portare un aiuto alle popolazioni alluvionate dell’Emila Romagna: “In realtà lo rifarei mille volte ancora – ha esordito radioso mentre ha confessato di ascoltare volentieri artisti come Toto Cutugno e Loretta Goggi -ma ciò che conta non è tanto che l’avessi fatto io, ma che più in generale impariamo tutti a non voltarci dall’altra parte quando c’è bisogno di aiuto”.

Messaggi che sorprendono per generosità e genuinità: un po’ l’ingrediente, quest’ultimo in particolare, di un’altra giovanissima che fa già la differenza e proprio nel mondo di quella musica mai paga di nuovi talenti. E’ la thienese Chanel Dilecta Apolloni, 15 anni appena compiuti e la grinta di una tigre: “Mi piace ascoltare ogni genere, pop fra tutti – confessa la teenager già rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest di categoria – anche se sono spesso impegnata nel preparare la mia”. E puntuale, esordirà questo venerdì 27 settembre il singolo “White Noise”, con un featuring d’eccezione: Alisa Zinovjeva, affermata soprano, ma soprattutto mamma della promettente artista vicentina.

Sorprese finite? A We Love Italia la risposta non poteva che essere “assolutamente no”. No se tra gli ospiti hai un sindaco che, smessi i panni impegnativi del primo cittadino tra incontri istituzionali e pensieri tutt’altro che leggeri, si trasforma in un cantante di un tempo mai passato capace di stravolgere e stupire. E’ lui, Marco Guzzonato, primo cittadino e frontman dei Cimoria, band a tutto rock dichiaratamente ispirata al film cult degli anni Novanta Pulp Fiction, è uno spettacolo nello spettacolo. Vedere per credere. Musica per il cuore. Ma anche per gli occhi.