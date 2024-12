Atelier Nativa: cosmetici, saponi, cura del corpo valorizzando il locale e proteggendo l’ambiente

In fase di progettazione Sara sceglie sempre ingredienti ricchi in principi attivi e di. Le formule, senza petrolati SLS, SLES, siliconi, o tensioattivi di origine sintetica, sono studiate per essere dermoaffini, efficaci e riflettono appieno quella che è la sua filosofia diNel suo laboratorio prendono così vita le creme della linea viso, i sieri, la linea corpo, i prodotto per le labbra, gli scrub, le creme mani, gli unguenti, i saponi fatti a mano con soli oli essenziali, ma anche gli accessori bagno e le candele. Per un regalo d’effetto sono disponibili le, con kit già creati o personalizzabili.

Cosmetici, saponi, candele, profumatori, prodotti per la cura del corpo, oli essenziali. Tutti “handamade”, locali e sostenibili, proposti anche in simpatici box regalo. Sono le idee-regalo di Atelier Nativa di, acquistabili nel punto vendita e laboratorio sotto iin via IV novembre ma anche on line

L’attenzione al recupero degli scarti



Anche l’ultimo progetto nato all’Atelier Nativa rispecchia la filosofia sostenibile che Sara ha impresso a tutta la sua attività: ha salvato infatti dal macero una serie di pellami di scarto, per farne eleganti pochette da riempire con i prodotti del suo laboratorio. Si tratta di una edizione limitata in cinque colori ossia marrone, mattone, verde, giallo e avorio. Le pelli, che erano destinate allo smaltimento in quanto scarti di lavorazione, sono conciate con sostanze vegetali e quindi prive di cromo. “Viviamo immersi nella cultura dell’usa e getta – spiega Sara Scolaro – ma credo sia importante considerare, in un oggetto come un divano, una sedia, una borsa o una scarpa, anche l’impatto del suo processo di lavorazione e quindi lo spreco costituito dagli scarti di produzione. Per questo abbiamo deciso di recuperarli da alcune aziende e dare loro una nuova vita”.

In queste settimane Atelier Nativa è presente, oltre che nel negozio-laboratorio a Marano Vicentino (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 14, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19; aperto mattina e pomeriggio anche il 22, 23 e fino alle 12,30 il 24 dicembre) anche in alcuni mercatini natalizi (7 dicembre Milestone di Schio; 15 dicembre Opus a Villa Fabris a Thiene e in piazza Silva a Marano).

Da Atelier Nativa si possono anche prenotare e spedire in tutta Europa pacchi regalo grazie al servizio di spedizione internazionale con tracciatura ed eventuale assicurazione: un vero e proprio servizio a 360 gradi.

Tutti gli aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram.