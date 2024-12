L’Ortofrutta Dal Ferro soffia 40 candeline: “Il segreto? Oltre la qualità, la famiglia”

Chi dovesse passare oggi per la centralissima Via Roma a Zugliano, noterà che un negozio in particolare brilla di una luce speciale e che la normale quotidianità fatta di un lavoro paziente e accurato senza troppi spazi di riposo, avrà lasciato il posto alla gioia ed ai sorrisi di un traguardo più che meritato.

E’ l’Ortofrutta Dal Ferro, inaugurata il 7 dicembre 1984 e da quarant’anni divenuta punto di riferimento per clienti che arrivano a Zugliano anche dai paesi limitrofi pur di garantirsi quella qualità divenuta fiore all’occhiello di Antonella e Francesco, fondatori dell’attività commerciale. E in un’era in cui le botteghe faticano a tenere il passo, sempre più stritolate fra grande distribuzione ed e-commerce, il segreto sta proprio lì: una continua ricerca del prodotto di qualità, spesso locale. Frutta e verdura selezionate con l’amore e la dedizione di chi ogni giorno prende il suo furgoncino e non si stanca di ricercare sempre il meglio per soddisfare una clientela divenuta ormai amica: con un occhio alla sostenibilità.

Razionalizzazione degli imballi con merce venduta principalmente sfusa e l’adesione al programma “to good to go”, una rete di surplus alimentare dove accedere a tutta una serie di prodotti invenduti perché leggermente ammaccati, un po’ troppo maturi o lievemente tozzi, resi disponibili ad un prezzo particolarmente agevolato. Ma il vero punto di svolta, dopo lo spostamento dalla sede di un tempo all’attuale negozio in centro, è il 2012 quando all’Ortofrutta Dal Ferro approdano anche i figli Alecxandro e Roberto, apportando nuova linfa ed un approccio fatto di innovazione e comunicazione social, indispensabile per tenere il passo coi tempi. Quarant’anni di fatiche ma anche di soddisfazioni, tra gli alti e i bassi di una vita che non fa sconti e che oggi saranno però premiati con una targa del comune. Subito prima di un momento di convivialità coi clienti, testimoni di un successo che profuma di famiglia e di impegno costruiti coi giusti tempi. Proprio come quelli necessari ai prodotti della terra proposti dalla famiglia Dal Ferro: cresciuti con l’occhio vigile del contadino, maturati sotto il sole e resistenti anche al vento che li sferza. Senza artifici se non la cura costante di chi li conosce. E proprio per questo ancor più buoni.