Ciclista investito da un’auto nella rotatoria. Muore sul colpo 70enne di Zanè

Incidente mortale alle 10 di stamattina sulle strade dell’Altovicentino. A perdere la vita a causa dell’impatto contro un’automobile è stato un 70enne di Zanè, mentre transitava in sella alla sua bicicletta in una grande rotatoria a Marano Vicentino, snodo tra le strade che portano al centro cittadino del paese, a Malo e a Schio lungo la Sp10 “Maranese”.

Lo scontro tra il veicolo e il ciclo è avvenuto oggi a un chilometro di distanza dal cinema multisala Starplex, con richiesta dei soccorsi al 118 data parte di chi si è precipitato in strada scendendo dalle auto di passaggio e uscendo dalle abitazioni vicine, purtroppo senza poter fare nulla per il pensionato rimasto a terra, morto praticamente sul colpo.

All’interno della vettura coinvolta nell’incidente, finita fuori strada in un terreno attiguo coperto di erba, c’era la sola conducente: una donna residente a Marano nelle vicinanze del luogo dove si è verificato l’incidente mortale. Si tratta di un’anziana di 80 anni di età, che non avrebbe riportato ferite ma che è rimasta sotto choc in seguito alla forte collisione accidentale. Per questo, a scopo cautelativo è stata portata in ospedale e viene seguita.

Il rondò teatro della tragedia è quello a nord ovest del centro di Marano, tra via degli Alpini, via Monte Pasubio e via Europa, lungo la Sp22. L’ambulanza del Suem giunta dall’ospedale di Santorso ha trasportato l’èquipe medica di pronto soccorso, ogni tentativo di rianimare il settantenne – A.L. sono le iniziali dello sfortunato ciclista – però si è rivelato inutile, a causa dei traumi irreparabili subiti nel doppio impatto con auto e pavimento stradale. Sul posto due pattuglie di polizia locale per i rilievi, in attesa di comprendere cosa sia effettivamente accaduto poco prima delle 10 di oggi.

La notizia è in aggiornamento