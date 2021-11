Forza d’animo e bellezza genuina in 12 volti e storie di donne racchiusi in un calendario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dodici scatti fotografici con ritratte le belle e forti donne altovicentine che hanno accettato l’invito a posare da modelle per un fine benefico e per lanciare un messaggio importante. Che si tradurrà in un calendario per l’anno 2022 ormai all’orizzonte, intitolato “Belle Oltre lo Specchio“, accompagnando così di sorriso in sorriso il susseguirsi dei mesi futuri del nuovo anno. Intanto queste 12 protagoniste si sono divertite un mondo trascorrendo ieri una domenica di condivisione, lasciando per un giorno da parte un aspetto della loro vita che le accomuna: le terapie di cura che stanno affrontando per sconfiggere la malattia.

Non solo questo, però, ce ne sono infatti tanti altri a unirle: la voglia di stare insieme, di guardare con fiducia al domani, di diffondere un progetto meritevole di attenzione e, guai a scordarlo, anche di ricevere sostegno concreto. Ieri, domenica 21 novembre, dodici donne che senza imbarazzo hanno detto sì si sono ritrovate per muovere insieme il primo passo, trascorrendo una giornata ricca di emozioni in vesti di modelle e sfoderando bellezza, vitalità e sorrisi per avviare il progetto promosso dall’associazione “Raggio di Sole Odv“.

Dopo il lavoro del dietro le quinte e la fase di post produzione che spetta ora a fotografi e grafici per l’impaginazione delle immagini nel calendario, l’appuntamento è per domenica 5 dicembre a Marano. Sarà lo “Spazio Rizzato” ad inaugurare ufficialmente il calendario 2022, con la presentazione delle foto e maggiori dettagli dell’iniziativa, il cui ricavato attraverso la vendita su donazione delle copie sarà utile per autofinanziare altre idee che questa associazione continua a sfornare. Saranno circa 250 quelle disponibili, ma è chiaro che in caso di “eccesso” di domanda sarà una gioia stamparne altre ancora.

“L’immagine corporea è importante, poiché costituisce il modo in cui pensiamo e sentiamo il nostro corpo – così si apre la presentazione – e come crediamo che gli altri ci vedano. Il cancro e i suoi trattamenti possono cambiarla in profondo, a volte temporaneamente altre in maniera permanente: la perdita di una parte del tuo corpo, la caduta dei capelli, la presenza di cicatrici, l’aumento o la perdita di peso sono alcuni dei cambiamenti più comuni con cui fare i conti. Il cambiamento dell’immagine di sé è una delle sfide più difficili per chi si ammala: è normale sentirsi a disagio o infelici; provare ansia e voler tenere nascosto il cambiamento; provare una perdita di femminilità (o mascolinità); non sentirsi più quello che si era una volta. È necessario del tempo per adattarsi ai cambiamenti del corpo. Ma occorre prenderne atto e costruire gradualmente una nuova immagine di sé: per questo è importante non sfuggire al confronto con il cambiamento”.

“E’ stata una giornata splendida – spiega con emozione Claudia Guido, portavoce del gruppo di volontariato – ‘Belle Oltre lo Specchio’ è un dono speciale che vogliamo dedicare alle nostre associate che stanno affrontando il difficile percorso di cura. Una coccola per l’anima, un’attenzione delicata”. A collaborare nel progetto ancora una volta l’estetista oncologica Antonella De Pretto insieme a “Coffee Look” di Sarcedo per la parte dell’abbigliamento e make up, e il fotografo vicentino Ernesto Jobin, oltre a “Ottica Rizzato” di Marano Vicentino che ospiterà il vernissage nella prima domenica di dicembre.