Roby Baggio saluta Totò Schillaci, “Fratello d’Italia ’90”: “ciao amico mio, nel cuore le Notti Magiche”

Fratelli d’Italia. Il mondo del pallone azzurro piange la morte, prematura, di Salvatore Schillaci, da tutti i calciofili chiamato “Totò” e, anzi, meglio ancora, il bomber di Italia ’90. Tra questi, l’altro campionissimo del calcio che in quell’edizione del Mondiale ospitata nel Belpaese compose l’attacco delle Notti Magiche, Roberto Baggio.

L’ex n°10 della Nazionale, il calciatore vicentino nato a Caldogno, ha salutato a modo suo l’amico siciliano attraverso i social. Schillaci, il suo “gemello del gol” in quell’estate del 1990, e poi negli anni vissuti fianco a fianco anche alla Juventus, è spirato ieri mattina a Palermo dopo una lunga battaglia combattuta per arginare un male oncologico. Aveva solo 59 anni e, terminata la carriera di atleta, si era dedicato alla televisione.

Attraverso un’immagine postata su Instagram e un messaggio commosso, il Divin Codino ha riservato un breve saluto di pubblico dominio a Totò, un testo profondo e nostalgico per certi versi, emozioni suscitate allo stesso modo dalla foto che vede Schillaci, con il n°19 a lui assegnato al Mondiale, abbracciare Baggio (con il n°15) mentre alza un braccio al cielo dopo una rete realizzata “scuotendo” tutta l’Italia sognatrice, poi terza a fine competizione. Un’immagine iconica per l’Italia del calcio, con due protagonisti assoluti, un veneto e un siciliano a rappresentarla al meglio.

Queste le parole espresse da Roberto Baggio, attraverso la figlia Valentina che gestisce il profilo Instagram, e che subito decine di migliaia di tifosi e suoi followers hanno apprezzato e condiviso. Nel giorno del dolore provato da ieri per la perdita di un attaccante che si è fatto amare – in Italia e in Giappone tra l’altro, segnando 56 gol in 78 partite al Jubilo Iwata – davvero come pochi. “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre!“.

Due grandi amici, Baggio e Schillaci, che oltre ai colori azzurri condivisero due stagioni in bianconero alla Juve, ricche di successi, a lungo da compagni di camera. Celebre, ai tempi, una “scazzottata” in spogliatoio che poi si concluse con un abbraccio dopo il chiarimento.