Lancia sacchi di immondizia dal finestrino: individuato e multato il “lordatore” seriale

Oltre a non prendersi il “disturbo” di differenziare i rifiuti e di conferirli in maniera corretta – e civile -, sembra che non trovasse nemmeno il tempo di fermarsi per abbandonare “con calma” i suoi sacchetti colmi di scarti domestici, tanto da gettarli dal finestrino della sua auto in corsa. Con questa condotta scorretta contava evidentemente di farla franca un uomo di Marano Vicentino, al contrario riconosciuto e multato dopo che alcuni cittadini assai più responsabili di lui avevano segnalato il fattaccio, peraltro ripetuto, in Comune.

A raccogliere tutti gli indizi rivelatisi utili per identificarlo sono stati alcuni agenti di polizia locale del consorzio “Alto Vicentino”, previa l’installazione di una telecamera puntata su via degli Alpini, il lungo rettilineo dove scorre la strada provinciale 122 che collega il centro di Marano al territorio maladense. Un tratto di asfalto che taglia la campagna circostante.

Un efficace esempio di collaborazione tra singolo cittadino, Comune e polizia locale ha permesso quindi di risalire all’identità del “lordatore seriale”, che per più giorni aveva scelto la stessa modalità di “lancio” della spazzatura, e sempre lungo la medesima strada nelle ore mattutine. Percorsa da Malo verso il centro di Marano, lasciando immondizie a bordostrada sulla carreggiata est.

Una volta agganciati con il monitor targa e modello è stato piuttosto facile per gli operatori del consorzio dare un nome al balordo di turno, residente in un altro paese del Vicentino, poi rimproverato a parole per lo scarso senso civico dimostrato e con i fatti attraverso una sanzione amministrativa da 600 euro. Di cui 500 per l’abbandono sconsiderato di rifiuti, e altri 100 come “extra” per aver commesso l’infrazione in un comune non di residenza. Nome, esatta provenienza età del soggetto non sono stati resi noti.

Ad aggravare la cattiva abitudine il fatto che si trattasse di rifiuti indifferenziati ma, almeno, contenuti in sacchettini biodegradabili da supermercato, abbandonati con cadenza di 2/3 volte alla settimana. Alla contestazione del verbale, di fronte all’evidenza dei fatti, l’incivile ha almeno avuto la decenza di ammettere le proprie responsabilità. Dal Municipio di Marano una raccomandazione ai propri concittadini. “Per segnalare altri simili eventi, il Comune ricorda che ci si può rivolgere all’Urp, al piano terra di piazza Silva o telefonare al numero 0445.598804″.