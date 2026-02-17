Lutto a Marano: morto a soli 58 anni l’imprenditore Lorenzo Primultini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Marano Vicentino piange Lorenzo Primultini. Classe 1967, imprenditore, ingegnere meccanico con un master in business administration ottenuto all’università di Chicago, era presidente della Primultini srl in viale Europa a Marano Vicentino, azienda d’eccellenza nel settore delle tecnologie per la lavorazione del legno che conta una centinaio di addetti.

A trovarlo senza vita in casa questa mattina (17 febbraio) poco dopo colazione, è stata la moglie. “Una persona che ha dato molto alla sua famiglia e alla comunità e che se va troppo presto – ha commentato il sindaco di Marano Marco Guzzonato –. Esprimo le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale e la vicinanza alla comunità”.

Primultini era molto conosciuto nel settore dei macchinari per la lavorazione del legno, tanto da essere stato, fino al 2020, anche apprezzato presidente di Acimall, l’associazione di Confindustria che rappresenta i costruttori italiani di questo settore produttivo.

Figlio di Flavio, imprenditore stimato e apprezzato morto nell’ottobre scorso, Lorenzo Primultini aveva preso le redini dell’azienda di famiglia, che ha celebrato i cento anni nel 2023 ed è leader internazionale nel settore degli impianti automatici per la lavorazione del legno.

Persona abituata a lavorare in squadra, alla guida di Acimall era stato definito “capace di governare l’associazione in una delle stagioni indubbiamente più complesse della sua storia (il periodo pandemico), sempre mantenendo in primo piano quei valori che una associazione di imprenditori deve assolutamente perseguire”. Il funerale si terrà nella chiesa parrocchiale di S.Maria Annunziata venerdì pomeriggio alle ore 15.30. Lorenzo Primultini lascia la moglie e due figli.

