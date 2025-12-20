Marano Comune Riciclone: multe più salate per gli incivili dei rifiuti

Marano Vicentino si conferma “Comune riciclone” con la raccolta differenziata che vola all’86% e per migliorare ancora e stimolare i cittadini che non seguono le regole annuncia un inasprimento delle sanzioni.

Il comune dell’Alto Vicentino ancora una volta ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nell’ambito della tutela all’ambiente, grazie alla quota di rifiuto indifferenziato inferiore a 80 chilogrammi. Pur proseguendo positivamente nell’obiettivo dei rifiuti zero, il volume totale del rifiuto secco prodotto pro capite è in aumento a Marano Vicentino, in linea con l’andamento generale regionale e a causa anche di alcuni comportamenti scorretti.

Un premio che conferma l’eccellenza, ma anche un monito per il futuro: Marano Vicentino si riconferma infatti ai vertici della gestione dei rifiuti in Veneto. Il consigliere comunale Gaetano Bolfe ha partecipato a nome di Marano Vicentino alla decima edizione di Ecoforum Veneto per la premiazione dei comuni virtuosi nella raccolta differenziata.

“Il comportamento virtuoso di molti cittadini viene purtroppo messo a rischio dal cattivo comportamento di pochi, verso i quali abbiamo intenzione di inasprire le sanzioni. In particolare, per contrastare l’abbandono di rifiuti, oltre a continuare a fare sensibilizzazione tra la cittadinanza, abbiamo già previsto l’installazione di telecamere mobili – afferma il sindaco Marco Guzzonato – La cura verso l’ambiente in cui viviamo deve essere la priorità di ciascuna persona, e anche insieme come comunità, con politiche ambientali e culturali mirate, possiamo fare la differenza”.

“Anche quella ambientale, come tutte le altre forme di educazione, è da perseguire con ogni mezzo possibile – ha aggiunto l’assessore Filippo Fabris spiegando come saranno costruite anche nel 2026 delle iniziative formative ed educative per sensibilizzare sul tema e ridurre a monte la quantità di rifiuti prodotti, sostenerne la differenziazione – Abbiamo il dovere di sforzarci e insegnare a nostra volta, con piccole azioni quotidiane, che la raccolta differenziata è un valore aggiunto per noi stessi e per chi ci sta accanto, oltre che per l’ambiente nel quale viviamo, anche in sinergia con il rinnovato ecocentro maranese, e correggere i comportamenti scorretti”.

