Caldogno investe sullo sport: 40mila euro per i giovani

Un contributo individuale di 69 euro l’anno e 40mila euro di fondi sono destinati dal Comune di Caldogno alla diffusione dell’attività sportiva fra i bambini e i ragazzi. L’amministrazione conferma così il suo sostegno allo sport per i giovani, a cui si aggiungono 4mila euro destinati al progetto di avvicinamento allo sport, che consente ai giovani atleti di approcciarsi per il primo anno alle diverse discipline sportive in modo totalmente gratuito e contributi straordinari legati all’organizzazione di manifestazioni, al supporto dell’attività amatoriale e ad altre particolari necessità emerse nel corso dell’anno.

Sono 436 i tesserati a Caldogno e in questa collaborazione, oltre all’amministrazione comunale, sono coinvolte come associazioni sportive le società Leodari Caldogno ASD, ASD Cresole 80, ASD Basket Sportschool, ASD Aikido Caldogno, ASD Pallavolo Caldogno, Asd Atletica Caldogno, Asd Equipe Judo Caldogno e Asd Ciclisti Caldogno.

Parallelamente, per quanto riguarda gli impianti che ospitano le varie società di calcio, il Comune quest’anno ha destinato 37mila euro alle convenzioni per la gestione ordinaria delle strutture e un’ulteriore serie di impegni a favore di vari interventi di manutenzione straordinaria e di gestione degli impianti di sicurezza.

“Crediamo fortemente nel valore sociale, culturale e salutare della pratica sportiva, a partire dai bambini e fino agli amatori adulti – ha sottolineato l’assessore allo Sport Gabriele Toniello – Poter confermare i contributi alle società e i fondi per il mantenimento in piena efficienza e sicurezza delle strutture rappresenta un investimento che riteniamo fondamentale per il presente e il futuro della nostra comunità”.

