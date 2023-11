Sanità veneta, lo assicura Leoni, dirigente dell’ex Ulss 4: “stiamo meglio di quel che pensiamo”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Siamo uno dei Paesi più sani al mondo.” Parola di Alberto Leoni, laureato in psicologia e psicoterapeuta, nonché ex dirigente sanitario con esperienza in molteplici campi (disabilità, salute mentale, problemi dei giovani e dipendenze). “Abbiamo un sistema sanitario nazionale universalistico, di cui dobbiamo essere orgogliosi”, aggiunge. Tuttavia “negli ultimi vent’anni alcune scelte non sono state azzeccate.”

L’intervista, per la rubrica “Eco dei Comuni”, è stata l’occasione per passare in rassegna lo “stato di salute” del sistema sanitario veneto, delineandone, da un lato, le qualità e, dall’altro, le problematiche con le possibili soluzioni.

Come sta oggi la sanità veneta?

“Nonostante le vicissitudini degli ultimi anni – è il punto di vista dell’ex dirigente sanitario che fu in forza all’Ulss 4 prima della riorganizzazione delle aziende sanitarie territoriali – importanti studi sullo stato di salute a livello mondiale, come il Bloomberg Index, collocano sistematicamente l’Italia nei primi quattro, cinque posti. Nel 2019 eravamo addirittura al primo posto. Ci seguono la Spagna, Singapore, i Paesi nordici. Molti Paesi ricchi ci distanziano in questa classifica.

Tuttavia, da troppo tempo, sempre più gente in Italia deve scegliere se curarsi oppure comprarsi da mangiare.

“Questo è un grande problema, legato anche alla crisi economica e alla perdita del potere d’acquisto. Serve una nuova medicina di base, di cui i cittadini devono essere orgogliosi. L’Italia forma tra i migliori medici al mondo, e abbiamo delle università che sono davvero all’avanguardia. Poi però vediamo che un migliaio di ragazzi laureati se ne vanno all’estero ad esercitare la professione. A questi giovani dobbiamo assicurare la possibilità di diventare dei grandi professionisti. Ma non è solo una questione economica. Si tratta anche di offrire una prospettiva di lavoro dignitosa, che consenta di avere anche una vita privata”.

Quanti sono i Paesi al mondo che hanno un sistema come il nostro, finanziato tramite le imposte e che garantisce l’acceso a tutti?

“Sono i più differenziati. In Europa sussistono sono sistemi misti, tra pagamento fiscale e assicurazioni private. In Germania, ad esempio, funziona così”.

E gli Stati Uniti?

-“Quello americano è il classico sistema basato proprio sull’assicurazione privata. In termini di salute non hanno delle grandi performance. Sono all’ottantaquattresimo posto. Hanno una grande capacità nell’ambito delle specializzazioni, ma hanno completamente trascurato la medicina di base”.

Molta gente rinuncia ad accedere al sistema pubblico. C’è stata una qualche trasformazione “genetica” del nostro sistema sanitario, per cui non è più un sistema universalistico, per tutti?”

-“Io sarei ottimista. Il nostro è ancora un sistema sanitario universalistico, e tale dovrà rimanere. Tuttavia, sono state compiute delle scelte errate. Ad esempio, non sono stati curati i fabbisogni dei professionisti medici e infermieristici. Le borse di specializzazione non sono del tutto utilizzate. E in alcune specialità ci sono preoccupazioni serie, come nel pronto soccorso, in infettivologia, diagnostica e medicina di base. È proprio su questo invece che dobbiamo lavorare in futuro”.

Togliere il numero chiuso?

“Io non credo che sia la misura essenziale da prendere – afferma Alberto Leoni -. Se noi guardiamo al numero di medici che abbiamo in Italia è nella media europea, quattro per mille. Quindi è un dato sufficiente. Ma sono distribuiti male per specialità. La vera riforma da fare è sulle specializzazioni. I ragazzi non si iscrivono ad esse, perché non sono molto attrattive e sono difficili. Quindi dobbiamo iniziare a creare differenziazioni in termini di percorso e anche retributive. Un medico del pronto soccorso deve guadagnare di più rispetto ad altri colleghi che lavorano in altri settori. Ma occorre anche togliere al medico le competenze burocratiche per affidarle ad un infermiere capace. Un infermiere autonomo è in grado di dispensare il medico di base da molte funzioni”.

Da un lato manca il personale; dall’altro, c’è questo sistema dei medici a gettone. Non è un sistema che incentiva ad andarsene dal pubblico?

“Le risorse che vengono spese per i gettonisti devono essere riutilizzate anche per trovare altri medici, magari anche da poco pensionati che abbiano voglia di rimettersi in gioco. Poi si deve risolvere il problema delle liste d’attesa troppo lunghe, appesantite da visite che in realtà non servono. Si devono adeguare gli organici, in modo da garantire un maggior numero di ore di prestazioni specialistiche. Inoltre, il medico di base deve essere affiancato dallo specialista attraverso il teleconsulto. Nessuno può più lavorare da solo. Questa connessione aumenterà la qualità del sistema sanitario, e ridurrà drasticamente le liste d’attesa”.

Gabriele Silvestri