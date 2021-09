Perde il controllo dell’auto e falcia un ciclista di Isola impegnato in un giro in campagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si trova ricoverato all’ospedale Alto Vicentino di Santorso il ciclista di 63 anni residente a Isola Vicentina di età che in tarda mattinata è stato investito da un’automobile a Marano Vicentino mentre si trovava sui pedali.

Del fatto di cronaca si conoscono al momento pochi dettagli. L’incidente è avvenuto alle 11.30 in via Villaraspa, una strada che taglia la campagna a nord del centro del comune altovicentino. Si è trattato di un tamponamento, secondo quanto dichiarato dal conducente della vettura coinvolta, causato da un capogiro alla guida.

Dallo scontro auto-bici è uscito malconcio chiaramente l’uomo che si trovava in sella al velocipede, rimasto dolorante a terra in attesa dei soccorsi giunti dal pronto soccorso del polo sanitario più vicino. La chiamata in iniziale codice rosso si è conclusa con l’èquipe sanitaria del Suem a raggiungere lo sfortunato cittadino di Isola sul posto, prestare le prime cure d’emergenza e con il successivo di trasporto del ferito al pronto soccorso di Santorso, infine con codice di media gravità.

La vittima dell’investimento – si tratta di un cittadino del paese residente poco lontano dal luogo dell’impatto accidentale – ha riportato delle contusioni di considerevole entità, un trauma cranico e la frattura di una vertebra lombare ma le condizioni generali di salute del 63enne non sarebbero pregiudizievoli per la sua incolumità. Escluso quindi il pericolo di vita, salvo complicazioni successive al ricovero registrato intorno a mezzogiorno.

A bordo dell’autoveicolo sul post il solo conducente, un 31enne che risulta residente a Colceresa. Avrebbe perso per un attimo il controllo del mezzo, andando a investire da tergo la bicicletta per poi arrestare l’auto in prossimità dell’incrocio con via Volpato, la strada che porta alla zona industriale di Molina di Malo.