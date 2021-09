Famila Basket, è un pieno di emozioni: pass ok per l’Euroleague e ora finale di Supecoppa

Piovono mozioni arancioni a catinelle per il Famila Basket Schio. Tutto in una settimana, a spazzare via le nubi residue del passato recente, grazie alla conquista del pass (affatto scontato) internazionale per l’ingresso tra le 16 big di Euroleague Woman conquistato al PalaRomare meno di una settimana fa, la presentazione ufficiale del roster di atlete e nuovo staff tecnico e, infine ma non ultima, la Final Four di Supercoppa che stasera vedrà riproporsi per l’ennesima volta il derby veneto al femminile con la Reyer Venezia.

Dopo aver liquidato in scioltezza la pratica Ragusa in semifinale, con un margine di 42 punti (99-57 il punteggio) e mandando a canestro tutte le giocatrici a referto, la squadra del coach greco Dikeoulakos sfiderà le lagunari oggi alle 20, ancora una volta a Schio asso pigliatutto nell’ospitare main round europee e finali italiane.

Le avversarie della Reyer Venezia hanno battuto sempre ieri la Virtus Bologna, rispettando il pronostico ma al termine di una match più equilibrato rispetto alle attese. Il tabellone finale recitava un 69-61 che non rende merito alle emiliane, tra l’altro falcidiate dalle assenze (tra queste Zandalasini, ex Schio). Tornando al Famila tre le tiratrici in doppia cifra: Sottana (18), Laksa (12) e la top scorer Grigolauskyte (19) ma con scorpacciata di canestri un po’ per tutte, ad eccezione di Gruda uscita zoppicante nella prima parte del match. In dubbio la sua presenza sul parquet stasera per il primo trofeo in palio stagionale, con palla contesa ancora una volta al centro del PalaRomare.

Un nuovo assalto che segue quello riuscito alla qualificazione nella top 16 europea della pallacanestro femminile, e alla presentazione ufficiale della stagione avvenuta venerdì sera, ritrovando anche i fedelissimi del pubblico orange oltre alla ragazze delle giovanili. Con tanto di nuovo logo appena “sfornato”, ispirato al basket Nba e ancorato alla storia del Famila. Una settimana fa la squadra del patron Marcello Cestaro aveva infilato due vittorie sulle spagnole del Valencia (56-48) e sulle francesi del Bourges (69-57), conquistando l’accesso all’Euroleague Woman, un obiettivo imprescindibile di questa stagione