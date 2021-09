Infortunio sul lavoro in Zona Industriale: operaio precipita da 3 metri. E’ grave

Grave infortunio sul lavoro in tarda mattinata in un’azienda della Zona Industriale di Schio.

L’incidente è avvenuto alle 11,45: un elettricista, all’opera su alcune canalette all’interno del cantiere per la ristrutturazione degli uffici della ditta Officina Srl, è caduto da un trabattello da un’altezza di meno di due metri, procurandosi un grave trauma cranico. I soccorsi sono stati immediati, lanciati dalle altre persone presenti all’interno dell’azienda, che ha sede in via Lago Maggiore. L’uomo, un 57enne residente a Schio, socio della Impianti Elettrici Martini di San Vito di Leguzzano, data la gravità delle ferite, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, nosocomio maggiormente attrezzato per traumi cranici, e ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Sul posto, oltre ai carabinieri di Schio, sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana, che ora avranno il compito di individuare eventuali carenze nella sicurezza e responsabilità.