Referendum sul taglio dei parlamentari: le ragioni del SI e del NO in un incontro

Per chi vuole approfondire le istanze a favore oppure contro la proposta di taglio dei parlamentari di Camera e Senato il comune di Marano Vicentino, in collaborazione con l’associazione culturale “Viviamo Marano”, propone un incontro informativo questa sera. Si terrà nel parco di via Marconi intitolato all’alpinista Marco Dal Bianco, a partire dalle 20.30.

Oggetto della serata sarà il contenuto del quesito referendario e le ragioni contrapposte degli schieramenti che lo hanno promosso e di chi al contrario sostiene l’inefficacia della riforma costituzionale. Dibattito aperto su un tema di democrazia e di ordinamento politico legislativo statale su cui tutti i cittadini italiani dovranno esprimersi nel corso della tornata elettorale “unificata” del 20/21 settembre prossimi.

L’amministrazione comunale maranese e i membri dell’associazione invitano la cittadinanza a partecipare, con possibilità di intervenire nella discussione e porre domande agli ospiti presenti in qualità di fautori delle ragioni del “Sì”, vale a dire della riforma che prevede la riduzione da 945 a 600 parlamentari complessivi (da 630 a 400 alla Camera, da 315 a 200 al Senato), e del “No”, garante del mantenimento dello status quo attuale. Si tratta di un referendum costituzionale, in cui non è previsto un quorum di validità. La proposta di modifica riguarda gli articoli 56, 57 e 59. A “vincere”, insomma, sarà l’istanza che otterrà anche una sola preferenza in più rispetto all’altra, senza vincoli di affluenza. I seggi saranno aperti alla domenica dalle 7 alle 23 e al lunedì dalle 7 alle 15.

Ospiti e interlocutori della serata di confronto a Marano saranno l’avv. Mario Faggionato, scelto come relatore in difesa del “No” e Luca Canale, attivista del Movimento 5 Stelle, in qualità di difensore della riforma sul taglio di deputati e senatori. Modererà l’incontro Mariagrazia Bonollo, direttrice de “L’Eco Vicentino”. L’accesso sarà libero, ma vanno tenute presenti alcune raccomandazioni, come informa il Comune attraverso una nota: “ricordiamo che, a causa delle misure preventive per limitare la diffusione del Covid-19, i posti saranno regolamentati per rispettare il distanziamento sociale, nel rispetto delle norme vigenti”.