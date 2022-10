Torna dopo due anni la Mostra dell’Artigianato dell’Alto Vicentino. Venerdì il via

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto è pronto a Marano Vicentino per il ritorno in grande stile della Mostra Artigianato Alto Vicentino. Dal 7 al 9 ottobre negli oltre tremila metri quadrati di padiglioni del Piazzale Pubblici Spettacoli in viale Europa a Marano Vicentino, andrà in scena la 48ª edizione della prestigiosa vetrina dedicata alle imprese artigiane e alle attività commerciali. L’attesa è grande, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia.

“Non possiamo nascondere il fatto che la ripresa della Mostra, dopo i tempi bui della pandemia, coincide con l’insorgere di un nuovo difficile contesto economico e sociale, dovuto principalmente al caro-energia – afferma il presidente del Comitato della Mostra, Alessandro Rigon –. Abbiamo comunque riscontrato un notevole interesse da parte del mondo produttivo e commerciale e questo è sicuramente un segnale di ottimismo verso il prossimo futuro. Significa che le nostre imprese, nonostante tutto, credono in ciò che fanno e in nuove opportunità di sviluppo. Siamo dunque pronti ad offrire un’edizione ricca di novità, sia per gli espositori sia per i visitatori, accompagnata da numerosi eventi di richiamo”.

“Questa nuova edizione è importantissima – commenta il sindaco Marco Guzzonato –, perché dimostra la tenacia e la determinazione del comitato e del presidente nel lavorare a fianco delle realtà produttive del territorio e delle scuole”.

La prima novità di questa 48esima edizione riguarda il layout degli spazi espositivi, ideato dal comitato e tradotto in rendering dagli studenti dell’Itet Pasini di Schio. Il nuovo percorso di visita, dotato di una pavimentazione in legno (un’altra novità assoluta), garantisce una migliore visibilità agli stand e ai loro prodotti. Nuova veste anche per la reception, che sarà gestita dagli studenti dell’indirizzo turistico dell’Itet Ceccato di Thiene, incaricati dell’accoglienza dei visitatori e dell’assistenza agli espositori.

Ed è proprio l’alleanza con il mondo della scuola un altro tratto distintivo dell’edizione 2022. L’apertura al pubblico della mostra sarà infatti anticipata, nella giornata di giovedì 6 ottobre, da workshop dedicati all’incontro tra il mondo del lavoro e della scuola: vi parteciperanno 400 studenti iscritti all’Itt Chilesotti e all’Itet Ceccato di Thiene, all’Itis De Pretto e all’Ips Garbin di Schio e all’Iis Marzotto–Luzzatti di Valdagno. Ben 40 aziende hanno deciso di sostenere come sponsor questa giornata, mentre 20 saranno quelle che, nei loro siti produttivi o nei padiglioni della mostra, proporranno i loro incontri formativi.

“È un progetto a cui crediamo molto – sottolinea il presidente Rigon –, perché siamo convinti che, come recita lo slogan di questa edizione #ilmiofuturoakmzero, il dialogo tra scuola e imprese sia fondamentale per dare nuova linfa al nostro tessuto economico”.

Confermate, anche in questa edizione, poi, la sezione “Food&Drinks” dedicata all’enograstronomia, e la fortunata concomitanza con la Festa dei Mais Marano, giunta alla 26ª edizione.

Partner del Comitato direttivo – che insieme a sostenitori e sponsor il presidente Alessandro Rigon ha voluto ringraziare – sono il Comune di Marano, la Pro Marano, Confartigianato del Mandamento di Thiene, Confcommercio pure del mandamento thienese, Cna Veneto Ovest, Coldiretti Vicenza e Consorzio Mais Marano. Fra gli sponsor, un ruolo di primo piano ce l’hanno tre istituti di credito: Bcc di Verona e Vicenza, Bvr Banca Credito Cooperativo Italiano e Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

Gli orari di apertura

L’inaugurazione è in programma venerdì 7 ottobre alle 18. Nel corso della serata, tra tutti i visitatori che compileranno l’apposita scheda consegnata all’ingresso, verrà estratto, alle ore 22, il vincitore di un computer portatile offerto dal Comitato. Gli stand fieristici chiuderanno alle 22, l’area “Food&Drinks” alle 24.

Sabato 8 ottobre apertura alle 9.30 e chiusura alle 22 per gli stand fieristici e alle 24 per “Food&Drinks”.

Domenica 9 ottobre apertura alle 9.30 e chiusura alle 20 per gli stand fieristici e alle 22 per “Food&Drinks”.

L’ingresso è sempre gratuito.

La 26ª Festa del Mais Marano

Lo stand gastronomico della Festa dei Mais Marano aprirà alle 18.30 del 7 ottobre. Sabato 8 ottobre stand e museo contadino gestito dalla “Valigia dei Ricordi” apriranno alle 11.30. Alle 16.30 spazio al convegno “Il pane” con l’esperto panificatore Giancarlo Dotto. Domenica 9 ottobre alle 10 arriveranno alla mostra la sfilata dei trattori e la rievocazione storica, seguiti dalla Messa e dall’apertura, fino a sera, dello stand gastronomico.

Gli eventi

Come sempre, la Mostra Artigianato Alto Vicentino offre una serie di eventi adatti a tutte le fasce di età.

Venerdì sera e domenica pomeriggio la discoteca Hollywood by XXI Settembre di Schio propone esibizioni e prove pratiche di tango argentino, flamenco, baciata, salsa, liscio, country e boogie boogie.

Sabato alle 20 è in programma una verticale del Valpolicella Classico Superiore della cantina Zýmē, condotta dall’enologo e titolare della cantina Celestino Gaspari.

Domenica alle 16.30 spettacolo per i bambini “Tolon e Bacicia”di Flavio il Burattinaio della compagnia “Viva i burattini”: uno show di burattini, ma anche di magologia e ventriloquismo.

Bambini protagonisti anche dei laboratori creativi e delle letture animate proposti sabato dalle 15 alle 21 e domenica dalle 10 alle 19, nel padiglione “Food&Drinks”, dall’associazione “Ambarabàciccìlibrò”.