“Bike to work”: vai al lavoro in bici e paga…il Comune. Ecco come funziona

Incentivare gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta o a piedi, premiando comportamenti virtuosi che fanno bene all’ambiente, alla salute e anche all’economia locale. È questo l’obiettivo del progetto Bike to Work – Promozione della mobilità sostenibile per andare al lavoro in provincia di Vicenza, promosso dai Comuni di Marano Vicentino, Piovene Rocchette, Santorso, Schio e Torrebelvicino, in collaborazione con la Provincia di Vicenza e con il supporto tecnico di Achab Group srl.

L’iniziativa, attiva fino al 31 marzo 2026, si rivolge ai cittadini residenti nei Comuni del raggruppamento aderenti che scelgono mezzi sostenibili per recarsi al lavoro: bicicletta, e-bike, monopattino elettrico o semplicemente a piedi cui verranno assegnati degli Ecopunti proporzionali ai chilometri percorsi: 20 Ecopunti per ogni chilometro (pari a 0,25 euro) e fino a 2,50 euro al giorno sino ad un massimo di 350 euro all’anno. Ogni 800 Ecopunti maturati scatta il diritto a un buono spesa da 10 euro, spendibile nei negozi di vicinato convenzionati. Il sistema di registrazione dei tragitti e di accumulo punti avviene tramite l’app gratuita EcoAttivi, disponibile per smartphone dove saranno consultabili ulteriori informazioni assieme alle regole del “gioco” per ottenere i premi.

“In sinergia fra loro e creando così un bacino potenziale di 70 mila residenti – precisano all’unisono gli assessori referenti al progetto – con “Bike to Work” vogliamo rafforzare le buone abitudini già presenti e stimolare i comportamenti più virtuosi superando, inoltre, i classici limiti territoriali che mal si conciliano con la pratica degli spostamenti e l’assodata natura sovracomunale che questi spesso assumono da e verso i poli attrattori. È un progetto che unisce salute, ambiente e responsabilità civica, dimostrando come piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza per il benessere collettivo”.

E per il progetto green, i cinque enti comunali hanno stanziato anche risorse economiche costituendo un fondo che rappresenta la dotazione iniziale per generare i buoni spesa, pari a 0,30 euro per abitante, per un importo complessivo di oltre 20mila euro. Un fondo, questo, al quale potranno contribuire anche le attività economiche territoriali ubicate nei cinque comuni in qualità di sponsor e per la cui adesione è stato pubblicato un apposito avviso pubblico. Un ulteriore avviso pubblico riguarda invece l’accreditamento per rientrare nella rete commerciale di negozi convenzionati dove i buoni potranno essere spesi dai fruitori, alimentando così il circolo virtuoso dell’economia locale e sottolineando l’importanza del ruolo ricoperto dai negozi di vicinato e di vendita al dettaglio nel tessuto socio-economico delle nostre comunità. Le attività economiche che intendono far parte della rete dove i lavoratori/ciclisti potranno utilizzare i propri buoni spesa dovranno compilare in ogni sua parte e sottoscrivere tale modulo. La richiesta di adesione dovrà essere inviata via mail o PEC al comune dove l’attività economica ha la propria sede, entro le ore 13 del 31 maggio 2025.