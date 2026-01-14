Allerta truffe, attenzione al falso maresciallo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ allarme truffa telefonica a Monte di Malo dove il sindaco Mosè Squarzon, in prima persona, allerta i cittadini con un post su facebook.

“Mi sono stati segnalati oggi due tentativi di truffa telefonica in abitazione, perpetrati da un sedicente maresciallo della Guardia di Finanza. Il truffatore conosce i nomi dei componenti dei nuclei familiari e afferma di aver ottenuto queste informazioni attraverso un furto di dati presso il Comune di Monte di Malo”, spiega il sindaco, che conferma che il comune non ha subito alcun furto di dati.

“Non è vero – continua il primo cittadino – Si tratta di un tentativo di truffa. In un caso, la persona è stata invitata a verificare se la madre avesse dei gioielli in camera”.

In casi come questo le cose da fare sono poche e semplici: non fornire informazioni personali o bancarie, non dare retta a nessuno che si presenti come agente della Guardia di Finanza o di altre autorità, chiamare subito le forze dell’ordine.

“Restiamo vigili e protetti”, conclude Squarzon.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.