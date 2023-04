Autoarticolato finisce fuori strada sulla Priabonese. Guard rail sfondato e traffico in tilt

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Problemi di viabilità stamattina a partire dalle 10.15 sulla strada Priabonese, proprio in località Priabona nel Comune di Monte di Malo, a causa dell’uscita di strada a quanto pare autonoma di un mezzo pesante. Una lunga coda di veicoli si è formata in seguito alle operazioni di recupero della cabina e parte del rimorchio dell’ autoarticolato, dopo che lo stesso avrebbe sfondato frontalmente le barriere guard-rail.

Il conducente del camion Iveco non avrebbe riportato ferite nell’impatto e non si sono resi necessari interventi di ambulanze del 118, mentre sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco per affrontare la fase di “rimessa” in strada del tir in bilico sulla scarpata. A frenare la corsa sono state alcune piante, evitando che il camion finisse nella scarpata sottostante alla strada provinciale.

Ci troviamo qui sulla principale via di collegamento alternativa al Valdagno-Schio Pass per gli spostamenti di veicoli dalla vallata dell’Agno all’Altovicentino, con passaggio di parecchi veicoli anche di grandi dimensioni in particolare nelle prime ore del mattino. Motivo per cui il traffico è rimasto per un’ora congestionato. La cabina di guida ha sfondato il guard-rail in prossimità del Mulino Fochesato, in contrada Battistini sul versante di Malo, in un tratto di curva prima del tornate.

Solo pochi metri più avanti e si sarebbe rischiata la tragedia, vista la presenza di abitazioni private e altri edifici nella contrada. Sul posto anche la polizia locale oltre ai pompieri, con strada chiusa al traffico per alcune decine di minuti su entrambi i versanti, per consentire le manovre di recupero del camion di trasporto merci. Una disattenzione alla guida o un guasto come seconda ipotesi avrebbero causato l’uscita di strada.