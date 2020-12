Camion sfonda il guard rail e finisce in bilico sulla scarpata (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incredibile incidente stamattina tra i comuni di Arsiero e Cogollo del Cengio, lungo la strada provinciale 350 nei pressi dell’ex stabilimento alimentare “Bella Zoilo”, circa 150 metri più a nord in direzione zona industriale di Seghe di Velo d’Astico. A finire fuori della carreggiata rimanendo in bilico sul fossato sottostante è stato un autoarticolato di grandi dimensioni, dopo aver sfondato il guard rail di protezione della carreggiata.

Sul posto sono stati chiamati immediatamente, intorno alle 11 di lunedì, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico è stato deviato e sta subendo rallentamenti in tutta la Val d’Astico lungo la direttrice primaria che collega l’Altovicentino al Trentino.

Un automobilista di passaggio ha immortalato con un video sul suo smartphone il camion in bilico, incastrato con il cassone sul ciglio della carreggiata, ruote all’aria. Non sono ancora note, al momento, le modalità dell’incidente stradale: se si sia trattato di un’uscita autonoma o ci sia stato il coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica. Un guasto meccanico o un malore del conducente potrebbero spiegare la manovra.

Non risultano esserci feriti. E si prospetta un lavoro tutt’altro che agevole per i vigili del fuoco impegnati sul posto per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per garantire la viabilità.

La notizia è in aggiornamento