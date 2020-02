Frontale sulla Priabonese: feriti due uomini al volante in uno scontro a mezzanotte

Lo scontro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, all’altezza di località Calcara tra i comuni di Malo e di Monte di Malo. Coinvolti due veicoli con i rispettivi conducenti a bordo, un giovane di Thiene di 21 anni e un 43enne di Montecchio Maggiore. L’impatto frontale tra i due mezzi è avvenuto poco dopo la mezzanotte, nel tratto che precede l’avvio della salita tra i tornanti in direzione Priabona. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal Suem 118 e ricoverati all’ospedale di Santorso: le loro effettive condizioni di salute non sono state rese note nei dettagli, ma non correvano pericolo di vita salvo complicazioni successive al loro arrivo al pronto soccorso.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia del’Arma scledense, vista l’ora notturna, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del violento scontro. Una delle due vetture avrebbe invaso la corsia opposta, determinato l’urto muso contro muso, non finito in tragedia fortunatamente grazie ai dispositivi di sicurezza interni agli abitacoli. A bordo della Hyundai i10 proveniente da Thiene E.C., 21enne; risiede nella città castellana invece l’altro guidatore, D.T., di 43 anni.

Il soccorso stradale ha rimosso le automobili incidentate nel corso della notte, tanto che quasi nessuno il giorno dopo si è accorto di quanto avvenuto la notte precedente. Un sinistro stradale, in un’area tristemente nota come quella della sp Provinciale in passato teatro di numerosi incidenti, che lascia alcuni punti interrogativi visto che si è verificato in un tratto rettilineo e non, almeno stavolta, tra i tornanti e i saliscendi di Priabona.