Morti improvvise, petizione al sindaco per chiedere di far luce su eventuali correlazioni coi vaccini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Promossa da un gruppo di cittadini, viene lanciata a Schio in due date una petizione di firme da raccogliere davanti al Municipio per chiedere approfondimenti scientifici mirati sulle morti improvvise degli ultimi tempi. Sulla scia del dolore dei decessi prematuri di uomini e donne di giovane età in Altovicentino, più di qualcuno ha sollevato dei dubbi – come del resto avviane in tutta Italia, non si tratta di una “tendenza” locale – riguardo un’eventuale correlazione con la campagna vaccinale iniziata a fine 2020. In altre parole, con i sieri di contrasto al virus Sars-Cov-2 e alle varianti susseguenti.

I promotori, che già qualcuno definisce come correlazionisti coniando un nuovo termine, intendono spingere con decisione le autorità sanitarie e politiche a far luce su queste morti tanto improvvise apparentemente inspiegabili. O meglio, non spiegate a fondo, secondo le istanze promosse, ma limitate alla formula della morte naturale o alla causa finale che parla di arresto cardiocircolatorio. Dubbi e firme saranno rivolti al sindaco scledense, con la richiesta di attivarsi per dare risposte definite dai promotori come “esaustive e trasparenti”.