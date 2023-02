Auto ribaltata dopo l’uscita di strada. Ferita la giovane donna al volante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento alla mezzanotte tra giovedì e venerdì per vigili del fuoco e squadra sanitaria del Suem con ambulanza, entrambi provenienti da Bassano del Grappa, nella zona industriale di Cartigliano. Questo per rispondere a una chiamata di emergenza al 118 in seguito a un incidente stradale con un solo veicolo coinvolto, nelle vicinanze delle sponde del Brenta.

Un’automobile trovata ribaltata sul lato guida in via delle Industrie, alla periferia del paese, con all’interno dell’abitacolo una giovane donna dolorante e in difficoltà. Grazie al supporto dei soccorritori, l’automobilista è stata stabilizzata in condizioni serie ma non in pericolo in vita (salvo complicazioni seguenti), ricoverata per le cure del caso e per accertamenti al San Bassiano.

La squadra di pompieri arrivata da Bassano si è occupata al suo arrivo della preventiva messa in sicurezza della vettura, mentre la conducente ferita è stata subito presa in cura dal personale del Suem. Età precisa e generalità della donna – si tratta di una vicentina residente nella zona di rientro verso la propria abitazione – per il momento non sono state rese note.

Nel frattempo, sul posto in zona industriale cartiglianese, è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri per occuparsi dei rilievi sull’evento accidentale. Dalle prime informazioni giunte sembra esclusa la compartecipazione di altri veicoli stradali alle dinamiche dell’incidente, in attesa di sentire la testimonianza della diretta protagonista. Cause probabili una distrazione alla guida o in alternativa un stato di lieve malessere o ancora un colpo di sonno. Non è da escludere, vista l’area boschiva intorno, anche l’attraversamento di un animale selvatico proveniente dalle vicine sponde del Fiume Brenta.