Automobilista accusa un malore e perde il controllo dell’auto. Incidente e code sull’A4

E’ stato dichiarato ufficialmente deceduto l’automobilista alla guida dell’automobile che ha causato inavvertitamente un incidente alle 13.30 di oggi lungo l’autostrada A4 nel tratto vicentino tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, in direzione Venezia. La vittima sarebbe di sesso maschile, di circa 70 anni di età, residente fuori provincia. La sua identità sarà resa nota una volta informati i familiari della disgrazia.

Secondo le prime notizie dallo scenario dell’incidente mortale si desume che vi sia stato un malore a causare la manovra anomala da parte del conducente della vettura che, secondo dei testimoni in autostrada in quel frangente, avrebbe improvvisamente tagliato le corsie di marcia, senza correggere la traiettoria né frenare.

L’auto fuori controllo avrebbe urtato su un secondo veicolo prima di arrestare la corsa sulla corsia di sorpasso, dopo aver sbattuto sul guardrail. Ci sarebbe quindi una secondo persona rimasta contusa, non in maniera grave secondo le prime informazioni sull’incidente. E’ stato invece trovato già privo di vita all’interno dell’abitacolo il 70enne alla guida della vettura protagonista del “taglio” delle corsie, all’arrivo dei soccorsi del Suem 118 con l’ambulanza. Il luogo preciso d’intervento si trova all’interno del territorio di Montecchio Maggiore, ad Alte Ceccato, dopo il casello verso Est.

L’incidente che ha coinvolto i due veicoli ha determinato un blocco temporaneo del traffico autostradale sulla direttrice Verona/Vicenza, provocando code della lunghezza di 4/5 km nelle fasi immediatamente conseguenti all’arrivo dei soccorsi, con due carreggiate chiuse per consentire l’intervento degli operatori sanitari in sicurezza. Dalle 15.30 circa il flusso di veicoli non ha più risentito degli effetti del fatto di cronaca.

La notizia è in aggiornamento

