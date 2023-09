“Muri in piazza” con EdilTrophy per il contest tra studenti-muratori di tutto il Veneto

Manufatto, vale a dire fatto a mano, e magari con un mix di abilità e passione che meritino perfino un premio. Ci sono muri che vale la pena di costruire a maggior ragione se edificati a regola d’arte e non per dividere ma anzi, al contrario, per unire. E’ questo lo spirito alla base di EdilTrohy 2023, una concorso di arte muraria che sarà ospitato nel week end a Schio in Altovicentino – in piazzale Pubblici Spettacoli – nella data di sabato 23 settembre, facendo convergere qui studenti amanti del genere da tutto il Veneto. Con dei “regali” che saranno lasciati poi alla città ospitante l’evento.

Due le categorie in gara all’aperto, con il favore del meteo che dovrebbe tenere previsioni ala mano, con libero accesso al pubblico per osservare le fasi della gara. Alla competizione, organizzata dalla Scuola Costruzioni Vicenza “Andrea Palladio” in collaborazione con il Comune di Schio e l’ente nazionale Formedil, parteciperanno12 studenti tra gli junior e 14 mastri muratori provenienti dalle 7 province del Veneto per la categoria senior.

Con creatività, competenze tecniche e anche rapidità visto che il regolamento prevede un tempo massimo di performance, i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di opere murarie come fioriere, barbecue e panchine. Al termine della competizione i manufatti saranno donati alla città di Schio, che li installerà in alcuni quartieri cittadini. “Siamo davvero orgogliosi di ospitare questo importante evento che mette in risalto le abilità di molti giovani – sottolinea l’assessore all’istruzione Anna Donà -. Appuntamenti di questa portata sono in grado anche di far conoscere interessanti percorsi formativi, che preparano alcune delle professioni più ricercate dal mercato del lavoro”.

I vincitori delle regionali disputate a Schio parteciperanno alla finale nazionale a Bari che eleggerà i migliori muratori dell’anno. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza ed è a ingresso libero. Sarà allestito anche uno spazio con una simpatica lotteria gastronomica con in palio panini, patatine e bibite.