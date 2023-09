Automobilista perde il controllo, la vettura si ribalta sul lato guida. Ferita una donna

I vigili del fuoco provinciali si sono dovuti introdurre rapidamente all’interno dell’abitacolo dell’auto incidentata per soccorrere la conducente, bloccata e rimasta ferita dopo la perdita di controllo del suo veicolo che si è ribaltato sulla fiancata del lato di guida.

Si tratta di una donna residente nell’Ovest Vicentino, per la quale stamattina intorno alle 11.30 è scattata la richiesta di aiuto al 118, inviando sul posto ad Arzignano nei pressi degli impianti sportivi ambulanza e pompieri. Sono in corso accertamenti in merito alla contusioni riportate nell’urto, per escludere lesioni interne.

Scenario dell’incidente stradale odierno è stato via dei Mille, sul lungo Chiampo, in un tratto rettilineo e per cause da definire. I rilievi sul fatto e la raccolta di testimonianze utili sulla dinamica sono affidate alla polizia locale Ovest Vicentino. Nella fase di perdita di controllo del veicolo l’auto poi rovesciatasi sul lato avrebbe urtato di striscio un altro mezzo in quel momento parcheggiato a bordo strada, provocando dei danni alla carrozzeria.

Non si conoscono le condizioni di salute effettive della conducente rimasta ferita pare in maniera seria, nell’immediatezza dei soccorsi. Salvo indicazioni diverse post ricovero non correrebbe pericolo di vita. E’ stata comunque trasportata d’urgenza in ospedale per accertamenti. Si attendono aggiornamento in merito.