Natale da record: città viva, botteghe protagoniste e solidarietà con 600 regali sospesi

Un centro storico animato ogni giorno, piazze vive, famiglie in strada e un’energia che ha attraversato l’intero mese di dicembre: il Natale scledense si chiude con un bilancio più che positivo, confermando la capacità della città di fare rete e di trasformare le feste in un’occasione di partecipazione diffusa.

Un risultato che non riguarda solo gli eventi, ma anche il tessuto commerciale: le botteghe del centro, sostenute dal programma comunale e dalle iniziative dedicate agli acquisti di qualità, hanno registrato un flusso costante di visitatori, diventando ancora una volta un punto di riferimento per chi cerca prodotti curati, originali e legati al territorio.

Il programma natalizio 2025, mentre le feste ancora continuano, ha proposto un calendario ricchissimo di appuntamenti, dai mercatini ai concerti, dalle animazioni per bambini alle mostre, con un forte investimento sulle luminarie e sulla valorizzazione del centro storico. Un impegno confermato anche dal Comune di Schio, che ha sottolineato come l’illuminazione diffusa – resa possibile anche grazie al lavoro dei volontari della Pro Loco – abbia contribuito a creare un’atmosfera accogliente e suggestiva in tutto il territorio.

L’ultimo fine settimana prima di Natale ha segnato il picco di presenze: migliaia di persone hanno affollato vie e piazze per i mercatini, gli spettacoli itineranti, il trenino, Babbo Natale e le attività dedicate ai più piccoli. Grande successo anche per la Sfilata dei Krampus, evento di forte richiamo che ha portato nel cuore della città una tradizione alpina capace di affascinare adulti e bambini.

Accanto al centro storico, anche il Villaggio Pasubio in Piazza Falcone Borsellino ha registrato un’ottima partecipazione, confermando la scelta dell’amministrazione di distribuire gli eventi in più aree della città per valorizzare zone diverse e creare nuove occasioni di socialità. Molto apprezzata la presenza dei Vigili del Fuoco, che hanno coinvolto i più piccoli con mezzi in esposizione e attività dedicate alla sicurezza. Ottimo riscontro anche per i concerti nelle chiese e al Teatro Civico, per le iniziative culturali della Biblioteca e per la mostra dei presepi a Palazzo Toaldi Capra, che ha richiamato un pubblico numeroso. «Il bilancio di queste settimane natalizie è estremamente positivo e lo dobbiamo, prima di tutto, alle persone», commenta il vicesindaco Barbara Corzato. «Volontari, associazioni culturali e sociali, esercenti, gruppi musicali, realtà educative: ognuno ha fatto la propria parte, spesso in modo silenzioso ma determinante. Il Comune ha coordinato e messo a sistema le iniziative, ma il vero motore di questo Natale è stata la collaborazione sinergica che ha permesso di animare il centro storico e le piazze con eventi di qualità e grande partecipazione».

Corzato ricorda anche che gli appuntamenti non sono finiti: «Dalla vigilia ai presepi in Contrà, fino agli eventi di gennaio: tutto è consultabile sui social istituzionali e nel volantino distribuito casa per casa, per raggiungere anche chi non usa i social».

Accanto agli eventi, il Natale scledense ha visto nascere una nuova iniziativa destinata a lasciare il segno: il “Regalo di Natale Sospeso”. In poche settimane sono stati raccolti quasi 600 doni – giochi, libri, piccoli regali – destinati alle famiglie seguite dai servizi sociali. Un risultato sorprendente, che racconta una comunità capace di attivarsi con discrezione e generosità. «Questa prima edizione ci restituisce l’immagine di una città attenta, capace di fare rete e di prendersi cura delle persone con delicatezza e rispetto», sottolinea Corzato. «Un progetto che ha tutte le premesse per diventare una nuova tradizione di solidarietà». L’assessore alla Gentilezza, Milva Scortegagna, evidenzia il valore educativo dell’iniziativa: «Il Regalo di Natale Sospeso è un esempio concreto di come la gentilezza possa diventare una pratica quotidiana. Non porta solo doni materiali, ma un messaggio profondo: riconoscere le fragilità e rispondere con umanità».

A unirsi ai ringraziamenti è anche Giusi Tognetti, presidente di Avis Comunale Schio Alto Vicentino: «Le nostre donatrici e i nostri donatori hanno risposto con generosità e responsabilità. Il Regalo di Natale Sospeso conferma il legame profondo tra Avis e la comunità». Il clima natalizio continuerà a vivere anche attraverso il concorso “Compra e Vinci nel Cuore di Schio”, attivo fino al 15 gennaio. Un’iniziativa pensata per sostenere le attività locali: per ogni acquisto di almeno 5 euro nei negozi aderenti, i clienti possono partecipare all’estrazione di una Fiat Topolino elettrica e di buoni spesa per un montepremi complessivo di 14.890 euro. Oltre 80 attività hanno aderito, confermando la vitalità del commercio cittadino. Un Natale, dunque, che non è stato solo festa, ma anche comunità, solidarietà e sostegno al tessuto economico locale. Schio chiude dicembre con un’immagine chiara: una città che sa collaborare, che sa accogliere e che, soprattutto, sa costruire insieme il proprio futuro pur nelle difficoltà.

