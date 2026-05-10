Ritorna “Mettiti in gioco… nei parchi”: tre giorni, tre spazi, una decina di realtà coinvolte

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L’anno scorso ha funzionato, quest’anno si fa di più. “Mettiti in gioco… nei parchi!” torna a Schio per la seconda edizione con un programma più lungo, più nutrito e con un numero maggiore di realtà coinvolte. Tre giornate consecutive, tre parchi della città, attività per bambini e bambine, laboratori, letture, percorsi guidati e momenti di gioco libero. Tutto all’aperto, tutto gratuito.

L’iniziativa è promossa dal servizio Politiche Giovanili del Comune di Schio in collaborazione con la cooperativa Ecotopia, a cui è stato affidato l’incarico di co-progettazione, e con il contributo di numerose associazioni, cooperative e gruppi informali del territorio. Rispetto alla prima edizione, le novità sono sostanziali: si aggiunge un pomeriggio di attività, crescono i partner coinvolti, e al Parco della Valletta quest’anno si apre già dalle 12 con giochi liberi e un punto ristoro gestito dalla cooperativa agricola Il Cengio di Isola Vicentina.

Si comincia venerdì 15 maggio al parco inclusivo Eunice Kennedy Shriver di via Pio X, dalle 16 alle 19. La giornata è dedicata al gioco inclusivo, con le attività dell’associazione Contro l’Esclusione e la presenza dell’educatrice Alice Ihary Benazzi, che condividerà coi bambini il ricordo del talento del nonno, l’artista Romano Benazzi, recentemente scomparso.

Sabato 16 maggio il programma si sposta al Parco Robinson di via Rachelli, dalle 14.30 alle 19. In campo l’Associazione Fate per Gioco, il Cai Schio Alpinismo Giovanile (fino alle 17.30) e l’operatrice culturale Roberta Baio (dalle 17.30). Presente anche l’impresa Sociale 4G.

Domenica 17 maggio è in programma la giornata più intensa: al Parco della Valletta si apre dalle 12 con giochi liberi e lo stand gastronomico della Cooperativa Agricola Il Cengio, che porterà prodotti locali agritour e un punto ristoro per le famiglie. Dalle 14.30 alle 19 prendono vita giochi, laboratori, letture e percorsi guidati con la Cooperativa Ecotopia, Officina delle Idee Aps, Educare nel bosco Schio, Progetto Colibrì, Avis Comunale Schio Altovicentino, Pro Loco Schio, Ctg Centro Turistico Giovanile, la Cooperativa Trama, il Museo Civico Palazzo Fogazzaro e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Schio. Con loro anche il gruppo di volontari Schio Siamo Noi e l’impresa sociale 4Gaia.

A spiegare la filosofia dell’iniziativa è l’assessore Milva Scortegagna, che segue il progetto fin dalla prima edizione: “Il gioco all’aperto permette di fare esperienza diretta dello spazio, degli altri, della natura. L’outdoor education parte da qui, da questa fiducia nella capacità dei bambini di meravigliarsi e di fare. L’idea è di creare le condizioni perché succeda, e farlo in spazi che appartengono a tutti. I parchi di Schio non sono sfondo: sono protagonisti. Quest’anno più dell’anno scorso, con tre giornate e una rete di realtà del territorio che cresce e si consolida”.

“L’iniziativa nasce e continua con l’intento di restituire i parchi alle famiglie – precisa la sindaca Cristina Marigo – di costruire un senso di comunità che parte dal basso e dalla cura degli spazi condivisi. L’apprezzamento dello scorso anno ci ha spinto a continuare su questa strada e ad allargare l’orizzonte temporale con un progetto pluriennale che si svilupperà assieme ad Ecotopia almeno fino al 2029”. Oltre a ripetere l’evento ogni primavera, l’obiettivo è infatti costruire attorno a esso un lavoro più capillare con le scuole, in particolare con gli istituti comprensivi del territorio. Attività nel verde legate agli obiettivi dell’iniziativa, da sviluppare nel corso dell’anno scolastico, sono attualmente in fase di progettazione.

Come partecipare

L’ingresso è libero. I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Per chi viene in bici ci sono parcheggi all’interno dei parchi. Per chi viene in auto, i parcheggi più comodi sono quelli della Casa della Salute (ex Ospedale di Schio) e di Fabbrica Alta. Qualche consiglio pratico: vestiti e scarpe comodi, attenzione alle previsioni meteo (aggiornamenti in caso di maltempo sui canali Facebook Informagiovani Schio e Telegram Comune di Schio Eventi), e tanta voglia di stare fuori. Il programma completo e la mappa dei giochi e dei laboratori sono disponibili su faberbox.it oppure chiamando lo 0445 691287.

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