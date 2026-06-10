Nell’Alto Vicentino oltre 700 famiglie fanno la spesa negli Empori Solidali

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Sono oltre 700 le famiglie in difficoltà che accedono agli Empori Solidali di Thiene e Schio per poter avere bene di prima necessità. Un numero in crescita costante, che testimonia le difficoltà crescenti di un territorio che nonostante tutto viene considerato ricco. Gestiti dall’associazione ‘Da spreco a risorsa’, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Verlata e grazie a benefattori che donano le materie da distribuire, a prima vista gli Empori Solidali sembrano dei normali supermercati. Ma nei loro scaffali c’è molto di più. C’è quello che altrimenti, nelle tavole di molte famiglie, non ci sarebbe.

Negli Empori Solidali, le eccedenze di cibo e beni utilizzabili trovano una seconda destinazione. Le famiglie che si rivolgono agli empori possono fare la spesa gratuitamente e in autonomia, grazie ad una tessera a punti che viene caricata da chi conosce le famiglie e le segue all’interno di un percorso di accompagnamento sociale. Percorso che ha come fine il ritorno all’autonomia.

Per quanto riguarda il cibo, è un modo intelligente di gestire le risorse, che garantisce meno sprechi, più collaborazione, più attenzione per le famiglie, per l’ambiente e per la comunità. “Il primo giorno pensavo che il mio compito fosse distribuire generi alimentari a chi ne aveva bisogno – ha sottolineato Valentina, volontaria all’emporio – Oggi vedo qualcosa di diverso. Vedo una rete di persone, associazioni, enti e aziende che collaborano perché nulla venga sprecato. Gli Empori Solidali non aiutano solo le famiglie: creano valore per tutta la comunità”.

Gli Empori Solidali rappresentano un circolo virtuoso che ha un impatto reale e positivo sulla società, esempi tangibili di economia che si muove in un sistema in cui ciò che esiste già continua a essere utile invece di diventare un rifiuto. Nati per aiutare, all’inizio nell’Alto Vicentino sono proprio gli assessori ai Servizi Sociali ad ammettere che non si sarebbero aspettati un così grande flusso di gente.

“Gli effetti generati dal sistema degli Empori Solidali sono molteplici – spiegano dalla Cooperativa Verlata – Le persone e le famiglie in difficoltà ricevono un sostegno concreto, i supermercati e i produttori riducono i costi di smaltimento e accedono a sgravi fiscali, il volume dei rifiuti prodotti diminuisce e si rafforza la rete tra enti pubblici, volontari e associazioni. E’ molto più della semplice solidarietà”.

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