Dopo la grandine la conta dei danni. Coldiretti: “Assicurazioni e reti indispensabili”

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Un violento acquazzone, con forti raffiche di vento e grossi chicchi di grandine, ha danneggiato le colture ieri a Marostica. Mais, ciliegie e frutti di bosco sono stati presi di mira nonostante fossero protetti dalle reti anti-grandine. I danni sono ancora al vaglio dei tecnici di Coldiretti Vicenza, che in queste ore stanno effettuando i sopralluoghi nell’area per stimare le conseguenze del violento episodio.

“La protezione attiva, attraverso le reti anti-grandine rappresenta una soluzione ormai divenuta irrinunciabile, tanto quanto la copertura assicurativa, che pur comportando un sacrificio per l’impresa è un paracadute che non può più prescindere dalla stessa attività agricola svolta – commenta Coldiretti Vicenza – Un approccio pragmatico ai cambiamenti climatici è diventato indispensabile per guardare al futuro ed alla crescita di ciascuna azienda”.

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