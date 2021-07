Omicidio Nadia De Munari: arrestati un uomo e tre giovani donne impegnate nel centro

A distanza di quasi tre mesi dalla terribile uccisione in Perù della missionaria laica scledense Nadia De Munari , la polizia investigativa criminale di Nuovo Chimbote hanno tratto in arresto quattro persone con l’accusa di omicidio .

La notizia si è diffusa in Perù nella notte (ora italiana). A richiedere l’arresto è stato il Procuratore di Chimbote, che ha disposto anche il sequestro degli alloggi dei quattro sospettati. Sequestrati anche i telefoni cellulari trovati nelle abitazioni: insieme al cellulare di Nadia De Munari, scomparso il giorno del crimine, anche quello di una lavoratrice. Ora saranno tutti sottoposti ad apposite perizie.

Gli arresti – spiega ancora la testata peruviana – sono di carattere preliminare e sono stati richiesti dal procuratore del caso Sara Chira presentando elementi e indizi di un possibile legame tra i detenuti e il crimine. Ora i due smartphone saranno sottoposti a revisione per trovare messaggi o chiamate mirate a scoprire l’autore o gli autori del crimine.

Nadia De Munari, originaria di Giavenale di Schio, aveva 50 anni e viveva in America Latina da una ventina. Era stata aggredita a colpi di machete e trovata in fin di vita nella sua camera nella struttura di cui era responsabile. Era il 21 aprile: la morte sopraggiunse pochi giorni dopo, nell’ospedale della capitale Lima, dove era stata portata nell’estremo tentativo di salvarle la vita, il 24. Nel paese sudamericano, che amava profondamente, gestiva 6 asili e una scuola elementare in una baraccopoli che conta oltre 50 mila abitanti. Anche Papa Francesco espresse il suo cordoglio per la sua morte. Tutta Schio e la comunità dell’Operazione Mato Grosso la salutò un’ultima volta al Palacampagnola lo scorso primo maggio con una celebrazione molto sentita e partecipata.