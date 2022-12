Palazzo Fogazzaro sarà restaurato grazie al Pnrr: pronti 1,3 milioni di euro per la sede del Museo Civico

Restauro in vista per Palazzo Fogazzaro, “gemma” culturale e architettonica del centro storico di Schio. E sarà inoltre a “costo zero” per il Comune. Tutto ciò grazie all’accesso al fondo del Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -, a cui attingere gli 1,3 milioni di euro necessari per portare a termine il progetto di restauro, accessibilità e digitalizzazione del Museo Civico ospitato nelle stanze dell’edificio storico.

Si tratta di un intervento atteso, con in testa tra tutte l’esigenza di migliore accessibilità per rendere il polo culturale fruibile a tutti e offrire un’esperienza inclusiva, oltre che innovativa e confortevole, capace di rispondere alle molteplici esigenze dei visitatori. Il finanziamento è infatti ora ufficiale: il bando prevede l’inizio dei lavori entro il 30 giugno 2023 e il collaudo finale entro giugno 2026.

A illustrare il piano è Sergio Rossi, assessore comunale ai Lavori pubblici. “Si cercherà di migliorare la visibilità e la raggiungibilità del Museo con nuova segnaletica in città e con la valorizzazione dei due ingressi, su via Pasini e sul retro dalla piazza Falcone Borsellino, eliminando le barriere architettoniche. Al piano rialzato i visitatori troveranno la Collezione Civica, allestita con una particolare attenzione all’accessibilità per tutti i pubblici. Nel sottotetto sarà realizzata una sala ignifuga dove conservare la documentazione dell’Archivio Cibin Gori, prezioso per la storia locale e del Risorgimento, e permetterne un’agevole consultazione. Qui troveranno nuova collocazione gli uffici, così da liberare spazio espositivo al piano rialzato. Nell’interrato verrà allestita un’esposizione permanente del dirigibile e il volo“.

Da aggiungere anche la creazione di guide adatte alla fruizione delle persone con disabilità visiva e uditiva, la realizzazione di modelli tattili di opere d’arte (statue, busti dell’asilo Rossi e quadri, il dirigibile) e di edifici della città per favorire l’esperienza sensoriale dei visitatori e degli ipovedenti, un’app capace di raccontare in realtà aumentata le opere inamovibili o non accessibili che, però, sono utili da conoscere per una lettura completa della storia e dell’arte scledense.