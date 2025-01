Palazzo Fogazzaro, al via i lavori di restauro. Accessibilità e digitalizzane i target

Anno nuovo cantiere di lavori nuovo a Palazzo Fogazzaro, sede del Museo Civico di Schio ed edificio simbolo della cultura della città, edificato a inizio ‘800. Grazie al finanziamento ottenuto tramite fondi del Pnrr, a partire da martedì 7 gennaio la ditta veneziana incaricata inaugura la prima fase del restauro che, nelle previsioni, durerà circa un anno e mezzo, con consegna dell’opera finita entro l’inizio dell’estate 2026.

Eliminazione delle barriere architettoniche residue, rivisitazione degli ingressi al pubblico anteriori e posteriori (da via Fratelli Pasini e piazza Falcone Borsellino), più vari interventi di riqualificazione dello stabile e la digitalizzazione complessiva sono i fronti principali su cui vertono i lavori ora in partenza.

Prevista inoltre la revisione degli spazi verdi intorno, oltre a implementare il Museo con due sezioni aggiuntive e spazi esterni per esposizioni temporanee. Come spiegato nei giorni scorsi in una nota del Comune di Schio che annuncia l’avvio in calendario deli lavori, “sarà adeguata l’accessibilità interna dell’edificio, offrendo sistemi e aiuti per una visita in piena autonomia. Sarà posto ascolto alle esigenze del pubblico, all’accoglienza dei bambini e al miglioramento generale del Palazzo, quale contenitore di opere d’arte e al contempo spazio che accoglie la cittadinanza e offre cultura ed arte”.

Apertura del Museo Civico che rimarrà garantita, anche se parzialmente in alcune fasi, con le varie attività in programma confermate e le opere della Collezione Civica a disposizione dei visitatori. Consigliabile verificare nei prossimi mesi le iniziative in corso e i vari eventi che saranno ospiti, sul portale web culturale dedicato.